Rubint Rella megmutatta a menyecskeruháját

Nem éppen hagyományos szerkóban bulizta végig a lagzit.

Rubint Rella és Novothny Soma a hétvégén házasodtak össze. Rubint Réka unokahúga azóta több részletet is megosztott a nagy napról, ma azt is megmutatta, milyen volt a menyecskeruhája. A választása nem éppen klasszikus típusra esett, piros és fehér szín is játszott a ruhában, amiben végigtáncolta a lagzit. A szettet több más fotóval együtt ide kattintva lehet megnézni, érdemes lapozni a posztban.

Ami az esküvőt illeti, a népes vendégsereg mellett szponzorokban sem volt hiány, a fentebb említett bejegyzésben jópár márka és szakember került megemlítésre, továbbá az is kiderült, hogy Rubint Rella menyasszonyi ruháját háromszor tervezték újra, mire végre olyan lett, amilyet szeretett volna.