A Tesco Business Services számtalan lehetőséget kínál itthon a fiatal munkavállalóknak (x)

Hazánkban elsősorban áruház-láncként ismerik a Tescót, pedig a vállalat egy másik, napjainkban kifejezetten innovatívnak számító ágazatban is tevékenykedik, aminek ráadásul a közép-európai központja épp hazánkban, Budapesten működik több száz kollégával. Ez a Tesco Business Services (TBS) , melynek közép-európai igazgatójával, Alex Laffannal beszélgettünk.

Alex Laffan oxfordi diplomáját megszerezve a Deloitte tanácsadó cégnél kezdte karrierjét az Egyesült Királyságban. Tanácsadói munkája során került kapcsolatba a Tescoval, majd már a Tesco munkavállalójaként folytatta szakmai pályafutását. 2019-től kezdve ő vezette a magyarországi Tesco Business Services üzlettámogató központ felépítését, amely mára egy több mint 500 főt foglalkoztató regionális központtá nőtte ki magát.

A TBS számos kulcsfontosságú folyamat hatékony működéséért felel a Tesco közép-európai egységei számára Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban. A mi kollégáink látják el a Tesco összes, közép-európai dolgozójához fűződő munkaügyi adminisztrációs teendőket, míg a beszállítók és a pénzügyi folyamatok nagy részét is Budapestről irányítjuk. A régióból, ügyfelektől és kollégáktól érkező összes hívást és e-mailes megkeresést az itteni munkatársak fogadják, kiknek feladata a felmerülő kérdések megválaszolása.

Alex Laffan kihangsúlyozta, hogy a TBS remek lehetőség a diplomások és fiatal munkavállalók számára, hogy elkezdjenek karriert építeni. Azonkívül, hogy sok hasonló gondolkodású emberrel találkozhatnak és dolgozhatnak együtt, rengeteg tanulási és fejlődési lehetőség várja őket, illetve rugalmas munkamódszerek.

A fizetés mindig lényeges tényező marad, de emellett azt is látjuk, hogy a karrier- és a fejlődési lehetőségek kiemelt jelentőségű választási szempontok lettek. A fiatal, ambiciózus álláskeresők tudni akarják, hogy egy vállalaton belül fejlődhetnek-e.

– Alex Laffan szerint ma már az is meghatározó szempont, hogy a fiatalok látni szeretnék munkájuk hasznosulását, képvisel-e hozzáadott értéket az ő hozzájárulásuk a rendszer egészét tekintve. Egyre inkább elvárás nem csak a fogyasztók, de a munkavállalók részéről is, hogy egy vállalat fontos küldetéstudattal rendelkezzen, és ezt érzékeltesse is.

A Tesconál – így a TBS-nél is – alapvető célunk, hogy minden nap többet tegyünk vásárlóinkért, közösségeinkért és bolygónkért. Az a tény, hogy a munkánk több millió emberre van hatással a régióban, és hogy a méretünket arra használjuk, hogy nagy változást érjünk el a fenntarthatóság és az élelmiszer-pazarlás terén, hatalmas motivációt jelent a kollégák számára.

– tette hozzá Laffan.

A TBS-nél figyelnek a munkatársak visszajelzésére, növekvő szervezetként számos lehetőséget biztosítanak, hogy a kollégáik új pozíciókba lépjenek, és akár új területeken fejlődhessenek.

Az egyik dolog, amit mindig hallunk a kollégáinktól, hogy a vállalati kultúránk az első naptól kezdve igazán barátságos – ez olyasvalami, ami nagyon fontos számunkra. Büszkék vagyunk a kollégáinknak nyújtott széles képzési palettánkra is – olyan területektől kezdve, mint a folyamatfejlesztés és a digitalizáció, egészen a kollaborációs és vezetői készségekig.

A Covid miatt a flexibilitás is fontosabbá vált, mint valaha. Mivel a világjárvány miatt egyre több lett a távmunka, a fiatalok elvárják, hogy rugalmasan, az életükhöz igazodva dolgozhassanak, ebben a TBS is partner.

„Talán a legnagyobb újítást számunkra az jelentette, hogy az Európa különböző országaiból érkező számos munkafolyamat budapesti központunkba történő integrálását úgy kellett végrehajtanunk, hogy nem tudtunk utazni. Tavaly megdupláztuk a csapatunk létszámát, és a tudás és a folyamatok átadását személyes találkozók és workshopok nélkül kellett megoldanunk.” – mondta Alex Laffan, hozzátéve, mennyire fontos számukra a kollégák mentális egészsége és jólléte.

Ehhez egy nemzetközi tanácsadási programon keresztül nyújtunk segítséget, ahol többek között pszichológus szakemberek közreműködésével nyílik lehetősége a szolgáltatást igénybe vevő kollégáknak személyes nehézségeik feldolgozására. Kollégáinkat kényelmes otthoni irodai környezetük kialakításában is támogattuk azáltal, hogy irodai felszereléseket, például székeket vagy monitorokat biztosítottunk számukra.

A TBS folyamatosan toboroz munkaerőt, a nyitott pozíciókról a Tesco Business Services oldalán lehet részletesebben olvasni.