Nem talál elég nagy széket a fenékinfluenszer

Egyetlen szék sem elég nagy – panaszkodik egyik legfrissebb Instagram-fotójához írt szövegben Natasha Crown. Persze a „panaszkodik” nem a legjobb szó, mert a 29 éves göteborgi nő azt szeretné, ha az övé lenne a világ legnagyobb feneke.

Az OnlyFans-modellkedésből élő svéd/szerb nő korábban arról számolt be, hogy már hét éve nem talál magának társat, szerinte a férfiak félnek tőle. A fenékmérete növelésére a plasztika mellett hízókúrát is alkalmaz, leginkább pizzát, tésztát és Nutellát fogyaszt, a családja aggódik is miatta.

Crown húszévesen kezdett plasztikáztatni, eddig öt brazil fenékfeltöltést csináltatott (az eljárás során a saját testzsír felhasználásával érik el, hogy kerekebb, teltebb legyen a fenék), és már készül a hatodikra. A Daily Mail cikke szerint a modell eddig 122 ezer fontot (54 millió forint) költött szépészeti beavatkozásokra – a feneke mellett a száját és melleit is plasztikáztatta már.

Natasha Crownnak 2.000.000 (igen, kétmillió) követője van az Instagramon.