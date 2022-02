Nem talál magának társat a világ legnagyobb fenekű nője címre pályázó Natasha Crown

Egy nő, aki 150 000 dollárt költött arra, hogy a „világ legnagyobb feneke” legyen az övé, azt mondja, hogy extrém kinézete miatt nehezen találja meg a szerelmet.

A szerb származású, svéd Natasha Crown mindössze 20 éves volt, amikor először csináltatta meg a fenekét, és azóta még négyszer feküdt kés alá, ami hihetetlen méretűre növelte a fenekét, írja a Ladbible.

Natasha úgy véli, hogy ha a fenekéről van szó, „minél nagyobb, annál jobb”. Ám a világ legnagyobb fenekéről szőtt álma miatt a szerelmi élete háttérbe szorult.

A 27 éves Natasha a Hooked on the Look műsornak nyilatkozva elárulta, hogy már hét éve szingli.

Az utolsó kapcsolatom hét évvel ezelőtt volt. Elég extrém vagyok, ezért azt hiszem, az emberek félnek tőlem.

– mondta, de azt is elmondta, továbbra sem hajlandó letenni arról, hogy az övé legyen a világ legnagyobb feneke, ezért nemsokára a hatodik „brazil fenékfelvarrásnak” (BBL) nevezett beavatkozásra is sor kerül, mely igen kockázatos beavatkozás hírében áll: a sebész eltávolítja a zsírt a test egy részéből, majd a fenékbe pumpálja és formázza azt.