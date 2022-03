Chris Pine újabban balettórákra jár, sajnálja, hogy nem évekkel ezelőtt kezdte

A People-nek mesélt arról Chris Pine, hogy új hobbinak hódol egy ideje: balettórákra jár.

Bővebben is elmondta, hogy miért vágott bele a balettbe.

Bizonyos értelemben művészi döntés volt, de azért van mögötte hiúság. Láttam egy videót egy nagyszerű orosz táncosról, aki Hozier Take Me to Church című számára táncol egy templomban. Azt kérdeztem magamban, ki ez a srác, úgy akarok kinézni, mint ő. Kiderült, hogy balett táncos, én pedig úgy döntöttem, belevágok a balettbe