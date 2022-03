Már Lengyelországban, a nagymamájánál van a kijevi pincében jégvarázst éneklő kislány

Amelie a BBC-nek mesélt arról, milyenek voltak az óvóhelyen töltött napok, és hogy mit szeretne most a legszívesebben.

Egy héttel ezelőtt írtunk Amelie-ről, a hétéves ukrán kislányról, aki egy kijevi pincében a Jégvarázs betétdalát énekelte a harcok elől bújkáló többi civilnek, miközben az oroszok a főváros felé közelítettek.

A kislányról azóta nem érkeztek hírek, most viszont a BBC megnyugató fejleményről számolt be. Több száz másik civillel együtt Amelie-t is sikeresen kimenekítették Kijevből, jelenleg pedig már a nagyanyjánál van Lengyelországban, biztonságban.

A BBC meg is kereste a családot, videóinterjú keretében arról is kérdezték a kislányt, hogy hogyan élte meg az óvóhelyen töltött napokat.

Jó volt. Voltak ott más gyerekek is, az osztálytársam, Artjom is ott volt.

A riporter szembesítette vele, hogy a videót, amin énekel, több millió ember látta már a világon, erre csak annyit mondott, köszöni mindenkinek, hogy élvezték az előadását.

Amikor pedig azt kérdezték tőle, mit szeretne a legszívesebben, azt mondta, az anyjával és az apjával akar lenni. Kijevben természetesen.