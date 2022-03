Életmód-tippek Lilutól a mindennapokra (x)

A népszerű műsorvezető, Kovalcsik Ildikó Lilu tavaly ősszel megjelent, bőrápolásról szóló könyvéből megtudhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Figyelnünk kell a lehető legváltozatosabb étrendre, a megfelelő mikro- és makrotápanyagok bevitelére, a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztásra, amit megtámogathatunk akár multivitamin készítmények napi szedésével.

Lilu titka

Lilu egy kamaszfiú és egy két és féléves kisfiú anyukája, a nagy fiúval tanulni kell, a kicsivel pedig játszani egész nap, mellette folyamatosan forgat, illetve rengeteg teendője van szépségnagykövetként. Törekszik arra, hogy minél tovább egészséges maradjon, hogy jól táplálkozzon, eleget mozogjon. Nagyon régóta szed különböző étrendkiegészítőket és vitaminokat. A BioTechUSA One-A-Day multivitaminja támogatja őt abban, hogy minden helyzetben helyt álljon. Kattints a videóra a Liluval készült teljes interjúért!

A modern életmód praktikus kiegészítője

Fontos a szóhasználat: kiegészítés és nem pótlás, hiszen a multivitamin készítmény nem helyettesíti, hanem támogatja a kiegyensúlyozott, egészséges étrendet. Multivitamin esetében egy tablettában megtalálhatóak a szervezet számára fontos vitaminok és ásványi anyagok. Sportolás vagy stresszes életmód miatt megnövekedhet a vitaminszükségletünk, így fontossá válhat a megfelelő vitaminkiegészítés. A rendszeres vitaminszedés mellett szól az is, hogy a feltüntetett hatóanyagtartalmak miatt pontosan számon tudjuk tartani, hogy miből mennyit fogyasztunk.

A mindennapi multivitamin

A One-A-Day egy tablettában 12-féle vitamint és 10-féle ásványi anyagot tartalmaz. Kiszerelése gazdaságos, 100 napra elegendő mennyiséget tartalmaz, csupán napi egy tablettát kell fogyasztanunk. Glutén-, laktóz-, titán-dioxid- és GMO mentes, illetve vegán is. Terhesség és szoptatás alatt is biztonságosan fogyasztható és az ára is kedvező.

Mit szedjünk még a multivitamin mellett?

Fogyaszthatunk külön C- és D-vitamint, magnéziumot és omega-3-at a napi multivitamin mellé. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség C-vitaminból 1000-2000 mg, D-vitaminból 1500-2000 NE (nemzetközi egység), sportolók esetén 3200-4000 NE. Magnéziumból a napi ajánlás 250-300 mg, omega-3-ból pedig 500-2000 mg étrendtől függően.

Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépd túl! Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot! A terméket kisgyermekek elől elzárva kell tárolni!