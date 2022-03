Így segíts magadon, ha aranyered van!

Az aranyérbetegség rém kellemetlen, ráadásul fájdalmas is lehet. Megmutatjuk, milyen praktikákat érdemes alkalmaznod, ha már megtörtént a baj.

Tudjuk jól, hogy ha aranyerünk van, akkor a komplikációk elkerülése érdekében érdemes időben kezelni azt. Az esetek többségében „egyszerű” életmódbeli változtatások és némi odafigyelés enyhítheti az aranyeres tüneteket, és a probléma akár ennyitől meg is szűnhet. Előfordulhat azonban, hogy szükség van helyileg ható kúpra, kenőcsre vagy gyógyszeres kezelésre, netán műtéti beavatkozásra is. Mi most arra hoztunk jó példákat, hogyan kímélhetjük a testünket, valamint bemutatjuk, milyen sokat számít a megfelelő alsónemű, vagy akár a kerékpárnyereg tudatos kiválasztása is.

Aranyér-ülőpárna

A számítógép előtt vagy utazás közben egyhelyben ülve eltöltött hosszú órák megterhelik a testet. Egy aranyérpárna viszont elviselhetőbbé teheti a kényelmetlenséget, ráadásul megfelelő testtartásra is késztet – ugyanis elősegíti a medence és a gerinc helyes tartását. Használatával kevesebb nyomás nehezedik a farokcsontra és a medencére, így ettől az aranyeres fájdalom is enyhülhet. A párna kompakt és könnyű, így bármikor magunkkal vihetjük az autóba vagy az irodába. Érdemes olyan párnát beszerezni, ami puha, légáteresztő anyagból készült és csúszásmentes bevonattal is el van látva.

Kerékpárnyereg

A biciklizés önmagában nem vezet aranyér kialakulásához, épp ellenkezőleg: a kerékpározásnak szerepe lehet az aranyér megelőzésében, mivel erősíti a láb-, a far- és a medence izomzatát. Az viszont sokat számít, hogy milyen biciklinyerget használunk. Érdemes olyan, „lyukas” kialakítású nyerget választani, amely tehermentesíti az alsó fertályt, így prosztatát és a farokcsontot is. A komfortos kerékpárülés alkalmazkodik a test alakjához, míg a középső, üreges kialakítás enyhíti a végbélkörnyékre gyakorolt nyomást, biztosítja a légáramlást és a kényelmet.

Bánjunk kesztyűs kézzel az aranyérrel!

Puha papír, törlőkendő, óvatos mozdulatok és víz – ezzel a néhány egyszerű eszközzel máris sokat tehetünk az aranyeres panaszok ellen. A nedves törlőkendő használata nagyon kedvező az aranyeres betegek számára, ugyanis a száraz toalettpapír akár súlyosbíthatja is a problémákat: minél durvább a papír, annál rosszabb, hiszen dörzsöli az amúgy is érzékeny területet – márpedig ha valaki aranyérbetegséggel küzd, az érzés egyenesen elviselhetetlen lehet.

Használjunk tehát minél puhább WC-papírt, sőt még jobb a nedves törlőkendő, különösen, ha az valamilyen nyugtató hatású anyaggal, például kamillakivonattal is át van itatva. Kifejezetten erre a célra gyártott terméket válasszunk, amit le is lehet húzni a WC-n, nehogy végül a „megsemmisítése” dugulást okozzon a fürdőszobában…!

Ideális lenne, ha a törléssel nem érne véget a tisztálkodás, hanem minden székelés után tiszta vízzel és adalékanyagoktól mentes szappannal jó alaposan meg is mosnánk az érintett területet. Érdemes azonban tudni, hogy a szappanok száríthatják a bőrt, így ha az aranyér már tüneteket okoz, legjobb megmaradni az egyszerű, tiszta vizes lemosásnál.

Fürdés és alsónemű

Amiért fentebb is óvatosságra és puhaságra intettünk vécézés után, ugyanazért a fürdést követően se essünk neki törölközővel a végbél tájékának. A területet finoman, kíméletesen, de tökéletesen meg kell szárítani, hiszen a nedves, meleg környezet kifejezetten kedvezhet a bajt csak fokozó gombák megtelepedésének és szaporodásának.

Az alsóneműt illetően alapvető elvárás a tisztaság, ám arra is ügyelni kell, hogy jól szellőzzön, megfelelő legyen a nedvszívó képessége, illetve ne is szorítson. Utóbbi követelmény a nadrágra és a harisnyára is érvényes, mert ezek is gátolhatják a véráramlást.

Ülőfürdő

A gyulladáscsökkentő ülőfürdő ugyancsak kellemes és jó hatású, ugyanis enyhítheti az égő vagy viszkető tüneteket. Akár naponta többször is alkalmazhatjuk 15-20 perces időtartammal, csípőig érő vízben, amelybe gyógynövényeket vagy fürdősót is keverhetünk. Külső aranyér esetén hideg borogatással, jegeléssel is érdemes megpróbálkozni.

Hirdetés Az aranyér korai tünetei közé tartozik a székelés közben érzett fájdalom, a viszketés a végbéltájon, valamint vérzés is előfordulhat. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tüneteket és elkezdjük azok kezelését, így elkerülve a betegség súlyosbodását. A recept nélkül kapható Proktis-M termékcsalád a hialuronsav és a gyógynövények előnyös hatásait egyesítve enyhíti a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A tünetektől függően a kúp és a kenőcs kombinálva is használható.

Patikában kapható gyógyászati segédeszközök

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.