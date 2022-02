Apró trükkökkel a téli depresszió ellen

A tél beköszöntével, az óraátállítás után egyre rövidebbek a nappalok, kevés a napsütés, cserébe egyre nagyobb hidegekkel beköszönt az igazán zord, fogcsikorgatóan fagyos tél. Egyáltalán nem ritka, hogy ez befolyásolja a hangulatunkat is, hiszen télen hajlamosak vagyunk sokkal lassabb tempóban, fáradtabban és kevés motivációval élni a mindennapjainkat. Nem csoda, ha a délutáni sötétségben már se erőnk, se kedvünk nincs elvégezni a hétköznapi teendőinket. Az alvásigényünk is megnőhet, illetve sokan tapasztalják ilyenkor, hogy még a korábban örömet okozó tevékenységeiket is szinte nyűgnek érzik.

A téli levertséget és hangulatingadozást szinte minden ember tapasztalja valamilyen formában, ám akadnak, akiknél ezek a tünetek felerősödnek, ellehetetlenítve a mindennapjaikat.

Az évszakok változásakor kialakuló depressziónak hivatalos elnevezése is van, ez a szezonális hangulatzavar, amely sokakat érint Magyarországon is.

A szezonális hangulatzavar lényege, hogy a depresszióra utaló tünetek és a levertség érzése kifejezetten egy adott évszakban erősödik fel, míg az év többi szakaszában ugyanezen panaszokat csak ritkán és elenyésző mértékben tapasztaljuk. A tünetek között sok az átfedés a depresszióra jellemző tünetekkel, gyakori például a fáradékonyság vagy túlalvás. Szerencsére akad néhány praktika, mellyel könnyen javíthatunk a téli hónapok okozta levertség, szorongás és rossz közérzet mértékén.

Ha lehetőségünk engedi, érdemes például relaxálnunk egy forró kád vízben, amiben feloldunk egy kevés fürdősót. Elsőre talán túl egyszerű ötletnek tűnik, ellenben a meleg víz és a különböző illatanyagokat tartalmazó fürdősó képes javítani a kedvünket, segít ellazítani az izmainkat, így a közérzetünk is sokkal jobb lesz.

Ha nem szeretünk sokáig vízben ázni, próbáljunk meg a fénnyel játszani. Az egyik legnagyobb probléma, amit a téli időjárás okoz, nem más, mint a napsütés hiánya. Erre jó megoldás lehet, ha beszerzünk egy számunkra szimpatikus fénydobozt, mellyel a szervezetünk és a közérzetünk számára kellemes fényviszonyokat tudunk kialakítani. Apróságnak tűnhet, mégis nagy mértékben javítja a hangulatunkat olyankor, amikor már kora délután kezd sötétedni.

Ha a külső tényezők nem segítenek megnyugtatni szervezetünket, érdemes saját kezünkbe venni az irányítást. Egy laza, de az egész testet átmozgató gyakorlatsor tökéletes lehet arra, hogy megszüntessük a levertséget és energizáljuk magunkat. Kapóra jöhet egy jógamatrac, amin akár csupán pár perc erejéig is, de kimozoghatjuk magunkból a feszültséget, elűzve a kellemetlen gondolatokat.

Ha pedig egyik lehetőség sem ideális számunkra, azt is tehetjük, hogy egyszerűen vásárolnunk magunknak egy szobanövényt – ha még nem lenne –, hiszen tanulmányok szerint a növények jelenléte csökkenti a stresszt, a róluk való gondoskodás pedig jó érzéssel tölthet el bennünket.

