Férfinak adta ki magát a főnöke, úgy tett, mintha fel akarná szedni

A Kamureg új részéből...

Ismerik az MTV-n futó Kamureg című „reality-t”? Nagyjából arról szól, hogy a két műsorvezető segít online szerelembe esett jelentkezőknek felderíteni kedvesük valódi személyazonosságát. A műsorban gyakran kiderül, hogy a felhasznált képek, név vagy akár nem egyáltalán nem felel meg a valóságnak.

Hasonló története van a New York-i Olivia Fentonnak, akinek a főnöknője akarta őt összehozni a „legjobb férfi barátjával”. Megadta neki a számát, váltottak pár üzenetet, aztán megbeszéltek egy találkozót, de a férfi nem jelent meg.

Megbeszéltek egy másik időpontot is, de a férfi ismét nem volt sehol, azzal védekezett nem tudott elszabadulni egy meetingről.

Fenton vélhetően egy elég kitartó típus, mert egy harmadik találkozóba is belement, amire a férfi azt írta, ott volt a bárban, de sehol nem látta őt, ezért elment. Mikor pedig visszament volna, a vonata elakadt a föld alatt.

Fenton ekkor lemondott a férfiről, el is mondta főnökének, nem hiszi, hogy ez működhetne közöttük.

Eltelt pár hónap, mikor az ismeretlen újra írt karácsonykor, hogy adjon Fenton neki még egy esélyt, a nő bele is ment, de a férfi megint nem volt sehol, „autóbalesetet szenvedett”.

Aztán elkezded összekötni a részeket, és hogy talán a főnököd volt az, aki eldobható telefont és random meleg srác képeit használja fel

– mondja a TikTok-videójában Fenton. A lebukást pedig az biztosította be, hogy a „férfi” virágot küldött a nőnek, az ajándékkártyán a kézírás viszont egyezett a főnökéével.

Fenton egy későbbi videóban azt is elmesélte, hogy az esetet jelentette a HR-osztályon, a főnökét pedig kirúgták utána. A nőről az is kiderült, nem először csinált így, egy korábbi munkahelyéről is egy hasonló eset miatt rúgták ki.