Veséjét adta barátjának, aki utána megcsalta és kidobta

A vese lehetett bennük leginkább a közös.

Egy szervünket valakinek felajánlani, az egyik legnagyobb tett a világon. Így tett Colleen Le is, méghozzá nem is egy közeli rokonának adományozta oda a veséjét, hanem az akkori barátjának. A nő a TikTokon számolt be a történetéről.

Öt évvel ezelőtt kezdett el járni a férfivel, akinél 17 évesen derült ki, hogy krónikus vesebetegséggel küzd, dialízisre szorul, mert a veséje kevesebb mint 5 százalékon működik.

A nőt sokkolta a történet, és elment megvizsgálni, hogy fel tudja-e ajánlani a saját szervét, mert nem akarta, hogy meghaljon a párja – indokolja az egyik videóban. És jó volt a férfinek Le veséje, így el is jöhetett a műtét.

Hét hónappal a műtét után a férfi közölte, míg Le a záróvizsgájára tanul, ő Las Vegasba utazik a templomi csoportjával egy legénybúcsúra. A barát aztán hirtelen hazautazott a kirándulásról, és bevallotta a nőnek, megcsalta. Sokat vitáztak, de Le megbocsátott és adott a férfinek még egy esélyt.

Három hónappal később derült ki, ha a veséjük passzol is, ők nem. A férfi telefonon hívta fel a nőt, szakítsanak. Állítólag azt is megjegyezte a hívás közben:

Ha minket egymásnak szántak, Isten végül újra össze fog hozni.

Ahogy azt is megemlítette:

Csak azért ajánlottad fel a vesédet, hogy jól nézz ki.

Majd a férfi letiltotta az összes közösségi oldalon a nőt és nem reagált a hívásaira, üzeneteire sem.

A kommentelők természetesen a támogatásukról biztosították a nőt, valaki azt is felajánlotta, vissza tudja szerezni a vesét, de Le mindenkit megnyugtatott, már rég túl van ezen, több évvel ezelőtti történetről van szó.