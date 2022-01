Milyen típusú női karórát válasszunk? (x)

Egy szép, elegáns női karóra a tökéletes univerzális kiegészítő. Választhatsz kristályokkal, finom díszítésekkel ékesített, extra nőies órát, uniszex jellegű bőrszíjasat vagy modern fémszíjasat… a lehetőségek száma tényleg végtelen! Nézd meg milyen típusokat ajánlunk!

Az utóbbi időben nem csak a férfiaknál, de a hölgyek körében is hódítanak a karórák, hiszen rengeteg stílus közül lehet választani, és egy jól megválasztott modell remek kiegészítője lehet a stílusodnak. Ha inspirációt keresnél, nézz körül a Fashion Days női karóra kínálatában, ahol ráadásul szuper akciókat is kifoghatsz. Sikerült megtalálni a kedvencedet? Hoztunk pár tippet, hogy válaszd ki a hozzád illő típust úgy, hogy akár a mindennapi ruhatárad szerves kiegészítője lehessen, és elkerüld azt a hibát, hogy hiába veszel meg egy szép darabot, legtöbbször nem tudod használni… Nézzük milyen nagy kategóriákba sorolhatjuk a karórákat:

Kvarc karórák

Ezek azok a típusok, amivel nem igazán hibázhatsz, megfizethető áron elérhetőek, így akár több modellt is beszerezhetsz belőlük. Emellett, nem elhanyagolható tulajdonsága az, hogy a megbízható szerkezete miatt pontosan mutatja az időt, és az elemnek köszönhetően biztosan jó sokáig hű társad lesz a mindennapokban.

Mechanikus és automata karórák

Ezek a típusok már jellemzően a luxus kategóriába tartoznak, emiatt értékállóak is. Két típust különböztetünk meg: a mechanikusat, amit mindig fel kell húznod, és az automatát, amit szintén néha be kell állítani, hiszen a kezed mozgásával töltődik, így nem árt néha ellenőrizni, hogy pontosan jár. Az automata karóránál észben kell tartanod, hogy ha nem hordod rendszeresen, akkor meg fog állni, ezért ez a típus mindennapi használatra a legjobb. Emellett azt is figyelembe kell venned, ha ilyen órában gondolkozol, hogy egy magasabb árkategóriájú modell rendszeres, évi karbantartást igényel.

Divatórák

Ezek a modellek elsősorban divatkiegészítőként funkcionálnak, melyek kinézetét folyamatosan alakítják az aktuális trendek. Számos ismert márka közül választhatsz, például a Michael Kors kollekciójából, ami töretlen népszerűségnek örvend. Vigyél egy kis játékot az öltözködésedbe, és párosítsd a kedvenc divatórádat az outfited többi darabjával! Az aktuálisan trendi női cipők és ruhák már eleve meghatározóak a stílusodban, koronázd hát meg az összképet egy hozzá illő karórával!

Okosórák

Manapság már minden kütyü, amit használunk okos, a karórád miért ne lenne az? Egy okosórának sok hasznos funkciója van, például összekötheted a mobiloddal, telefonálhatsz is vele, arról nem is beszélve, hogy számos menő kijelző közül választhatsz, amivel egyedivé alakíthatod az órádat. Egy ilyen óra azok számára lehet hasznos, akik sűrű beosztást követnek a mindennapokban, hiszen egy okosórával bárhol bármikor kézhez kapod a legfontosabb napi értesítőket és emlékeztetőket. Megfogadtad idén, hogy egészségesebben étkezel és többet mozogsz? Akkor szintén neked ajánljuk az okosórát! Vannak olyan típusok, amik kimondottan sportoláshoz valóak, segítenek nyomon követni az elégetett kalóriákat, és statisztikát készítenek a napi és heti aktivitásodról, így könnyen tartani tudod a kitűzött célodat.

Digitális karórák

A 80-as évek népszerű óratípusai visszatértek, és ma is hódítanak! A letisztult formáktól elkezdve az egészen merész neonszínekig sokfajta digitális karóra közül választhatsz, amivel kifejezheted a személyiségedet. Ezek az órák elemmel működnek, a kijelzőn az idő mellett a dátumot is láthatod, időzítő funkciójuk is van, és a legtöbb vízálló. Szép és praktikus választás lehet!