Idén is Scitec Megateszt – A változás benned van! (x)

Lemondások, vasakarat és elszántság - így lehetne röviden összefoglalni Becz Odett, Dobos Márkó és Tóth Roland Attila történetét, akik 16 hét alatt teljesen átalakították fizikumukat és elképesztő formába kerültek, mert elhatározták: áttörik saját, eddig leküzdhetetlennek hitt korlátaikat. Ők mindhárman elindultak a tavalyi Scitec Megateszt versenyen és saját magukkal küzdöttek meg nap mint nap azért, hogy elérjék céljaikat. Ismerd meg a történetüket és nézd meg, mennyit változtak a felkészülési idő alatt. Te is szívesen változtatnád át a fizikumodat? Jelentkezz az idei Megatesztre!

A Megateszt nem egy egyszerű átalakuló verseny. Akik itt megmutatják magukat, mind arra vállalkoznak, hogy életük eddigi legjobb formájába lendüljenek. 16 hét – ennyi egy testépítő versenyfelkészülés időtartama és pontosan ennyi időt kapott az átalakulásra Odett, Márkó és Attila is, akik bár teljesen eltérő háttérrel indultak, a Scitec támogatásával és saját kitartásukkal mindhárman elképesztő átalakuláson mentek keresztül néhány hét alatt. Tudatos táplálkozás, jól ütemezett, minőségi étrendkiegészítők, szigorú étrend, rendszeres kardió- és súlyzós edzések mind szükségesek voltak a változáshoz, de az elszántságuk volt az, ami a legtovább vitte őket céljaik elérésében.

Jó tanuló, jó sportoló

Becz Odett 18 éves gimnazista, négyszeres erőemelő világbajnok, családjával Tiszakécskén él. Édesanyja négyszeres testépítő világbajnok, így Odett szinte beleszületett a konditermi életbe. A sportolást családja soha nem erőltette rá, a tanulás mellett kikapcsolódásként kezdett el edzeni. Átlagon felüli ereje és elszántsága hamar megmutatkozott, 14 évesen már extrém nagy súlyokkal dolgozott, idén tinédzser kategóriában világcsúcsot állított fel fekvenyomásban 105 kilóval. Diétával és tiszta étkezéssel szeretett volna regenerálódni, ehhez jó motivációt jelentett számára a Megateszt, ahol előkelő második helyezést ért el a lányok kategóriájában. A 16 hetes felkészülési idő alatt 15 kilóval lett könnyebb, elképesztő átalakuláson ment keresztül, fizikuma teljesen megújult. A fiatal lány a versenyre való felkészülés alatt a gimnáziumban is helytállt, angolból előrehozott érettségit tett, egyéb tanulmányi eredményei is példásak. “A mindennapos edzés mellett iskola előtt és este is kardióztam és minden étkezésemet nagyon komolyan megterveztem. A Megateszt nagyon fontos volt nekem, ez a 16 hét megadta a kezdő löketet ahhoz, hogy el merjek indulni egy testépítő versenyen”. Odett végzett funkcionális tréner, több állandó vendége is van, edzőtermi munkája mellett kirándulással, fotózással és grafikai anyagok készítésével kapcsolódik ki.

Arnold Schwarzenegger inspirálta

A 26 éves Dobos Márkó Karcagon él, benzinkutasként dolgozik két műszakban. A sport gyerekkora óta az élete része, sporttagozatos általános iskolába járt, a futballtól a triatlonig sokféle sportot kipróbált és versenyszerűen űzött. “A testépítéssel középiskolás koromban ismerkedtem meg, Arnold Schwarzenegger könyve inspirált, hogy komolyabban kezdjek el foglalkozni ezzel, sok mindent könyvekből tanultam” – mesél a kezdetekről Márkó, aki egy komolyabb vállsérülésből épült fel, mikor elkezdte felkészülését megmérettetésre, de sem ez, sem más nehézségek nem szegték kedvét: “a teremben ahol edzettem, nem voltak kardió gépek, családi összefogással vásároltunk egy szobabiciklit, hogy teljesíteni tudjam az edzéstervem kardiós részét.” A két műszakos munkarend miatt gyakran hajnalban, 4.30-kor kelt, hogy az egyórás kardiózás után még legyen ideje komplex reggelije elkészítésére is, hogy tartani tudja a fehérjében gazdag tiszta étkezéseket. A kemény munka pedig kifizetődött, Márkó nyerte meg a fiúk kategóriáját, ugyanis a zsűri úgy ítélte meg, hogy ő az, aki a legnagyobb változást érte el a kiindulási állapothoz képest.

Hobbisportból versenyzés

Tóth Roland Attila 2018-ban azért kezdett el edzeni, mert változtatni szeretett volna nagyon vékony testalkatán. A rendszeres sport nem volt ismeretlen számára, mert előtte 12 éven keresztül focizott és 4 évig kerékpározott hobbi szinten. “A Megatesztre két műszakos munka mellett készültem fel, műszakonként 3 óránként 4 étkezéssel és heti öt edzéssel. Karra kétszer edzettem, mert azt lemaradottnak láttam.” Amikor elindult a megmérettetésen, Roland nem gondolta, hogy más fordulatot is tartogat számára a felkészülés: “A második forduló után felajánlották a szervezők, hogy induljak el egy naturál testépítő bajnokságon is” – bár meglepte a fiút a felkérés, igent mondott rá. “A Megateszt során tudatosult bennem, hogy kemény munkával tényleg bármit el lehet érni. Ezt a fajta akaraterőt, amit a 16 hét alatt tapasztaltam meg, át szeretném vinni a magánéletembe is.”

Te is szívesen változnál? Jelentkezz!

A Scitec Megateszt egy kifejezetten amatőröknek szóló verseny, amire adatai és motivációja megadásával, illetve 3 kép feltöltésével bárki jelentkezhet. Nem szükséges izmos fizikum, de nem is kizáró ok – a lényeg az elszántság: minden jelöltnek 16 hét alatt kell a lehető legjobbat kihoznia saját magából. A cél lehet fogyás, izmosodás vagy szálkásítás – az nyer, aki önmagához képest a legnagyobb változást éri el. 18 éves kortól lehet jelentkezni, felső korhatár nincsen. A Scitec szakemberekből álló csapata a jelentkezők közül 100 férfi és 50 női jelentkezőt választ ki, akiket a felkészülési időszakban az egyéni célok elérését segítő Scitec étrendkiegészítő csomaggal támogat. A verseny 2022. február 18-án indul és június 11-én ér véget, közben a szervezők két selejtezőt tartanak, ahol értékelik az addig elért eredményeket és mindkét alkalommal elköszönnek a jelentkezők felétől. Aki végigviszi mindhárom fordulót, több, mint 150.000 forint értékű táplálékkiegészítőt kap. Készen állsz, hogy életed eddigi legjobb formájába lendülj? Jelentkezz a versenyre január 1. és 31. között és mutasd meg, te mit tudsz kihozni magadból 16 hét alatt!