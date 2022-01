Per indult a munkáltató ellen, aki egy zsák apróval fizette ki az alkalmazottját

A munkahelyen uralkodó mérgező légkör miatt mondott fel egy amerikai autószerelő 2020 novemberében. Bár a kéthetes felmondási idejét ledolgozta, a munkaadója nem akarta kifizetni neki az utolsó bérét. Hónapokig tartó huzakodás után, a főnök végül egy zsák aprópénzt dobott volt alkalmazottja háza elé.

Az amerikai munkaügyi kormányhivatal (US Department of Labour) indított pert a Walker Autowors nevű autószerelő vállalkozás, illetve a cég tulajdonosa, Miles Walker ellen. A hivatal közel 37 ezer dollárt (kb. 12 millió forintot) hajtana be a bíróságon a vállalkozástól, mely aprópénzzel próbálta kifizetni egy volt alkalmazottja utolsó fizetését – írja az Independent.

Mint korábban írtuk, a georgiai Andreas Flaten még 2020 novemberében döntött úgy, hogy felmond a munkahelyén uralkodó mérgező légkör miatt. Ledolgozta a szerződésében meghatározott két hét felmondási időt, de az utolsó, 915 dolláros (valamivel több, mint 280 ezer forintos) bérére hiába várt, a volt főnöke nem akarta kifizetni.

Több hónapnyi veszekedés, perrel fenyegetés és ígérgetés után, 2021 márciusában, egy este egy autó lassított le Flaten háza előtt. A kocsiból kihajítottak valami a felhajtóra majd a sofőr gázt adott és elhajtott. Flaten és a barátnője Olivia Oxley egy hatalmas szövetzsákot találtak, mely tele volt olajos aprópénzzel. A zsákhoz egy papírlapot erősítettek, melyre annyi volt írva:

Fuck you!

A zsákban több mint 90 ezer érme volt, melyek súlya majdnem elérte a 230 kilót. A pár talicskába tette a pénzt és videókat készített róla, melyeket aztán Oxley Instagram-oldalán osztottak meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Olivia Oxley (@ox_isms) által megosztott bejegyzés

Miután az ügy botránnyá terebélyesedett, a média megkereste Walkert. A cégtulajdonos tagadta, hogy bármi köze lenne a zsák apróhoz. Flaten közben a kormányhivatalhoz fordult segítségért. A hivatal vizsgálatot indított, és amellett, hogy megállapították, Walker jogtalanul tartotta vissza volt munkavállalója utolsó fizetését, több munkaügyi szabálysértést is feltártak a cégnél.