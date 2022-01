Növényi alapú sült csirkét dob piacra a KFC

Január 10-től korlátozott ideig kapható lesz a KFC amerikai éttermeiben a Beyond növényi alapú sült csirke – számolt be a Reuters.

A gyorsétteremlánc még 2019-ben kezdte tesztelni a húsmentes „csirkét”, akkor egy atlantai étteremben kínálták a vásárlóknak.

It’s Kentucky Fried Chicken but it’s made with @BeyondMeat. It’s confusing, but it’s also delicious. Feast on these Kentucky Fried miracles tomorrow while they last at KFC in Atlanta, Georgia. pic.twitter.com/lC5oYM1cmk

— KFC (@kfc) August 26, 2019