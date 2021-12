Madonna korhatáros fotói akkora hullámokat vertek, hogy még Nancy Reagan szexuális szokásai is előkerültek miattuk

Mi is beszámoltunk róla, hogy Madonna egyik legutóbbi bejegyzése kiverte a biztosítékot az Instagramon, mert az ágyban fekete neccruhában, fekete fehérneműben és piros tűsarkúban pózoló sztárt ábrázoló galériában volt pár fotó, amin kilátszott a mellbimbója. Persze a 63 évesen is szabadelvű és provokatív veterán popdíva ezt nem hagyta annyiban, és a közösségi oldal lépése ellen megfogalmazott kritika mellett, némi öncenzúrát gyakorolva újra megosztotta a fotókat.

Íme az ominózus felvételek:

– fakadt ki a Like a Virgin énekesnője, akit a nyilvánosan reagálók többsége a védelmébe vett.

Whoopi Goldberg például rögtön így indította az ABC The View című talkshow-jának a fotókat körüljáró epizódját: „Tényleg érdekli őt, hogy mit gondolsz arról, mi az életkorának megfelelő, te tizenkét éves? Ugyan már!”

Kate Beckinsale pedig kipróbálta, mit szólna a saját felnőtt lánya ahhoz, ha hasonló kép készülne az édesanyjáról. A színésznő olyan üzenetek társaságában küldte a lenti, Madonnát hátulról ábrázoló fotót gyerekének, amiből a lánya azt gondolhatta, hogy a képek az anyjáról készültek, és nem Madonnáról. Persze a színésznő az átverés leleplezése után kedvesen elviccelte a dolgot, és kérdőre vonta a lányát, Lilyt, hogy mégis milyen dolog az, hogy nem ismeri fel a saját édesanyja fenekét. Az üzenetváltásról pedig képeket is posztolt a közösségi oldalára.

A brit médiavilág pimasz ura, Piers Morgan – aki amúgy is rendszeresen kritizálja a popdíva szerinte korához nem illő megjelenését és viselkedését – nem volt ilyen megengedő, és azzal a szöveggel osztotta meg az ágya alá bebújó Madonna kilógó fenekét ábrázoló képet, hogy „mélypont”.

Magyarul ez nem túl frappáns, de az eredeti angol szöveg, a „rock bottom” szóviccként is felfogható, hiszen a bottom jelentése fenék.

Egy másik korosodó médiaszemélyiség, a 46 éves gengszterrapper és üzletember – és nem utolsósorban az internet egyik legnagyobb trollja –, 50 Cent is hozta a szokásos formáját, és a PageSix szerint egy 24 óra után eltűnő Instagram storyban osztotta meg az egyik képet az alábbi szöveg társaságában:

„Yo ez a legviccesebb sz-r LOL. Ez Madonna az ágy alatt, miközben próbál úgy csinálni, mint egy szűz 63 évesen.”

Madonna erre egy 2003-as ölelkezős közös kép társaságában megosztott következő szöveggel tette helyre a rappert:

Hát úgy, hogy az egyik amerikai konzervatív megmondóember, Ben Shapiro lánytestvére, a YouTube-on és a közösségi médiában nyomuló Abigail Shapiro az egyik tweetjében a 63 éves, szerinte trash Madonnát a felvételen 64 éves korában a családjával pózoló megboldogult first ladyhez, Nancy Reaganhez hasonlította.

És talán ez a kritika csapta a legmagasabb hullámokat ebben a viharban a biliben.

This is Madonna at 63. This is Nancy Reagan at 64.

Trashy living vs. Classic living.

Which version of yourself do you want to be? pic.twitter.com/Gj5M0Gqr5w

— Classically Abby (@classicallyabby) December 9, 2021