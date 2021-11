Élet-Stílus Egy éve ilyenkor: Schobert Norbi arról beszélt, amikor Rubint Réka bugyiban rámászik

Mint minden héten, most is mutatjuk, mit olvastak nálunk a legtöbben tavaly ilyenkor.Közös kocsikázásunk apropója az, hogy nosztalgiázzunk a fitneszguru-üzletember idén harmincéves karrierjéről. Egy 46 éves Ladával utaztunk, amit feleségétől kapott tizedik házassági évfordulójukra, mivel egy hasonló kocsi volt Norbi első autója. Menet közben elmondta azt is, miért lenne veszélyes, ha 100 millió forint alá csökkenne a készpénze, és miért dobta ki egyszer a lánya udvarlóját. A felvétel október 22-én készült, amikor még nem volt kötelező a köztéri maszkviselés.