3D nyomtató segítségével kapott új tappancsokat a megcsonkított orosz kutya

Közösségi finanszírozás segítségével sikerült új lábakat nyomtatni egy kóbor kutyának, miután vélhetően valaki megcsonkította az állatot – írja a CNN.

Az ebre Krasznodar mellett egy dél-oroszországi erdőben találtak rá megcsonkított tappancsokkal, amelyeket már nem tudtak megmenteni. Az egyelőre rejtély, miként sérült meg így az állat, de erős a gyanú, hogy valaki szándékosan vágta le a mancsait, hogy így kínozza meg a kutyát.

Az állatot megmentő önkéntesek gyűjtésbe kezdtek, a közösségi finanszírozású kampány során összesen 400 ezer rubelt, azaz közel 1,8 millió forintot gyűjtöttek össze. A Monica névre keresztelt kutyát repülőn vitték egy szibériai klinikára, ahol elvégezték rajta a műtétet. A kutya helyzetét nehezítette, hogy egy tacskókeverékről van szó rövid és zömök lábakkal, az implantátumokat emiatt különösen nehéz volt beépíteni a csontokba. A titániumprotéziseket 3D nyomtató segítségével készítették el, a beültetés két fázisban történt. A műtétet végző állatorvos szerint az első napokban nem voltak túl bizakodóak a kutya állapota miatt, ám a harmadik napon Monica felpattant, és járkálni kezdett. Új helyzetéhez szépen adaptálódik, az állatorvos szerint hamarosan teljes életet élhet.

VIDEO: 🇷🇺 Monika the rescue dog is ready for her new life after she was fitted with four prosthetic titanium paws paid for by crowd-funding. She was found abandoned in a forest near Krasnodar, southern Russia with four stumps pic.twitter.com/laIiOZEeFA

— AFP News Agency (@AFP) November 20, 2021