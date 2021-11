4 terület, ahol nem gondolná, mennyire fontos az optika

A mindennapjainkban használt szemüvegek már annyira elterjedt használati tárgyaknak tűnnek, hogy nehéz belegondolni, milyen hosszú út során sikerült eljutni a jelenlegi életszínvonalunkat garantáló lencsék fejlettségéhez. A kutatók által évszázadok során kidolgozott optikai elméleteket és tudásanyagot azonban nem csak a szemüveg és kontaktlencse gyártásban lehet hasznosítani, hanem számos más iparban szükség van rájuk. Az optikai technológiák a jövő kulcsfontosságú technológiái, amik a mindennapi életünket befolyásolják – és befolyásolják lassan két évszázada.

Mikroszkópoktól a félvezetőkig

A 175 éve létező, az optika és az optoelektronika területén piacvezetőnek számító ZEISS története jól szemlélteti a felhasználási lehetőségek sokszínűségét. A cég a legkülönbözőbb területeken szállít megoldásokat, úgy, mint a félvezetők gyártása (mikrochipek), az autó- és gépipar, az orvosbiológiai kutatás, az orvostechnika, a szemüveglencsék, a fotó- és kameralencsék, a távcsövek és különféle planetáriumok.

A Carl Zeiss által 1846-ban, Jénában létrehozott cég eleinte mikroszkópokat, illetve laboratóriumi felszereléseket gyártott a Friedrich Schiller Egyetem számára. Mára több területen ténykednek: egyrészt ott vannak a végfelhasználók számára elérhető termékek, a szemüveglencsék, kameraobjektívek és távcsövek. Másrészt, még nem is beszéltünk a kutatásról és minőségbiztosítási technológiákról, orvosi műszerekről, félvezetőgyártásról. Mutatunk pár területet, ahol elsőre nem gondolná, mennyire fontos szerepet játszanak az optikai elméletek és megoldások.

Optikai méréstechnika

A tömegtermelés létrejötte elképzelhetetlen lenne, ha nem lennének fenntartható méréstechnikai rendszereink. Az F1 tervezőcsapatai is – többek között – a ZEISS méréstechnikai eszközeit és szoftvereit használják ahhoz, hogy a legoptimálisabb aerodinamikát érjék el a F1-es versenyautóknál. A vezető repülőgép-gyártók a ZEISS precíziós méréstechnikáját használják a biztonságos repülés garantálásához. A vállalat ezzel is segíti a mérnököket, hogy mikroszkopikus pontossággal megtervezzék és ellenőrizzék például repülőgépek motorjainak részleteit. Az optikai méréstechnikai eszközök felhasználói beavatkozás nélkül, automatikusan azonosítják a mérni kívánt alkatrészt vagy munkadarabot, fejlett szenzorok és kamerák segítségével.

Félvezetőgyártás

A mikrochipek több, mint 80 százaléka a ZEISS optikai technológiájával készül. De hogyan lehet ez? Az úgynevezett litográfia a mikrochipek előállításának egyik kulcsfontosságú folyamata. A cég litográfiai optikájának köszönhetően a chipgyárak világszerte nanométeres pontossággal tudják megvilágítani ostyáikat – ezzel megalapozva a rendkívül erős mikrochipek gyártását. Ehhez szükséges a litográfiai optika, a megvilágosítási rendszerek minősége nagy szerepet játszik abban, hogy milyen kicsik tudnak lenni a mikrochipeken lévő struktúrák.

Fényképezés

A 19. század a fényképezés úttörő korszaka volt, sok olyan meghatározó felfedezéssel, melyet a mai napig alkalmaznak. A ZEISS Planar lencséjét 1896-ban mutatták be, mellyel bejegyezte magát a fotózás, illetve a filmezés történelemkönyveibe. A cég objektívjei számtalan történelmi pillanatot örökítettek meg, többek között a Holdraszállás mozzanatait is. Az Apollo küldetések során összesen 50 objektívet juttattak el az űrbe, melyekkel hozzávetőlegesen 30.000 fénykép készült. A cég objektívjeit előszeretettel használják a hollywoodi filmesek is: olyan kasszasikerek forogtak a ZEISS kamera lencséivel, mint a Gyűrűk Ura, az Avatar, a Gravitáció vagy a Parfüm.

Mikroszkópok

Külön érdekesség, hogy a mikroszkópok nélkül az orvostudomány se tartana ott, ahol ma tart. A ZEISS eszközei több Nobel-díjhoz segítették hozzá a tudósokat világszerte és segítettek letenni a mikrobiológia alapjait. Robert Koch például ZEISS mikroszkópot használt a tuberkulózis (TBC) felfedezéséhez, mely felfedezéséért 1905-ben Nobel-díjat kapott. Mindemellett a ZEISS mikroszkópja segítségével váltak először láthatóvá az emberi szem számára a vörösvérsejtek is.