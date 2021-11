Arra kéri az oltáselleneseket egy maori törzs, hogy ne használják a harci táncukat

A törzs vezetői azt mondják, sok felmenőjüket vesztették el már korábbi járványok miatt, ezért a vakcinát tekintik a vírus elleni legjobb védelemnek.

Az új-zélandi oltásellenes tüntetőket felszólította a ka mate haka nevű harci tánc használatának abbahagyására az a törzs, amelynek tulajdonában van a tánc – írja a Guardian.

A haka, egy Új-Zélandban kulturális kincsnek számító maori harci tánc, amelyet az ország rögbiválogatottja is rendszeresen előad a mérkőzések előtt, így nemzetközileg is ismert. A múlt héten viszont Wellingtonban, az ország parlamentje előtt tartott többezres oltásellenes tüntetésen is előadták a saját koreográfiájukat a résztvevők.

A Ngāti Toa, a ka mate haka jogi gyámságát ellátó törzs hétfőn közölte, hogy „elítélik a ka mate haka használatát a Covid-19 elleni védőoltás-ellenes üzenetek terjesztésére és népszerűsítésére, (…) és kérik, hogy a védőoltásellenes tüntetők azonnal hagyjanak fel a ka mate haka használatával a tüntetéseiken.”

A törzs kérése azon aggodó hangok megjelenése után érkezett, melyek szerint az oltást a „modernkori gyarmatosítás” egy formájának tartó tüntetők a maori szuverenitási mozgalmakat magukévá akarják tenni.

A maorik körében az oltási arány Új-Zélandhoz képest aggasztóan alacsony: az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint a jogosult (12 éves és idősebb) maoriak 77 százaléka kapott legalább egy adag oltóanyagot, és 61 százalékuk van teljesen beoltva, miközben a teljes oltásra jogosult népesség 90 százaléka kapott már legalább egy adagot koronavírus elleni védőoltást, a lakosság beoltható részének 81 százaléka pedig mindkét oltását felvette már.

A beoltottak arányának fokozatos emelkedésével párhuzamosan egy egyre hangosabb ellenzéki csoport tüntetéseket kezdett szervezni a vakcinálási kötelezettség és más közegészségügyi korlátozások ellen.

Múlt kedden több ezren gyűltek össze az ország fővárosában, Wellingtonban, hogy a parlament előtt tiltakozzanak, és aggodalmaiknak eléggé eklektikusan adtak hangot: a táblák és jelszavak között voltak Donald Trumpot támogató és QAnon-párti zászlók, Jacinda Ardern miniszterelnök elleni erőszakra való felhívások, valamint a maori szuverenitási mozgalom zászlói is.

Néhány beszéd után a tömeg tagjai egy ka mate hakat adtak elő.

A Ngāti Toa vezetői azonban elmondták, hogy a törzs a gyarmatosítás során sok tupunát (őst) veszített el a világjárványok miatt – és hogy a mostani járvány ellen védekezésként felkarolják a védőoltást.

Sok tupunánk vesztette életét a korábbi járványokban, és az iwi (törzsünk) sokat szenvedett

– mondta Helmut Modlik, a Te Rūnanga o Toa Rangatira nevű törzsi hatóság vezetője, majd így folytatta:

„Teljesen egyértelmű számunkra, hogy a Covid-19 vakcina a legjobb védelem, ami rendelkezésünkre áll, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk whānauinkat (családunkat) abban, hogy minél hamarabb beoltassák magukat. (…) A tiltakozások az egyének nézeteit a kollektív whānau szükségletei elé helyezik.”

Így néz ki a törzsi tánc a nemzeti rögbiválogatott előadásában: