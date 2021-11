Mariah Carey szétvert egy kifaragott tököt, így akarta jelezni, hogy mindjárt karácsony

Már egy éve erre vár.

Mintha a hideg idővel és a december közeledtével éledne fel Mariah Carey is, aki hosszú évek óta mást sem csinál, csak kivárja a novembert, amikor aztán mindent és mindenkit eláraszt a karácsonyi hangulatával. Természetesen idén is szinte most hallottunk felőle először, amikor november elején egy videóval tudatta mindenkivel, közeledik a karácsony.

Kapcsolódó Milyen Kevin?! Mariah Carey új filmjét kéne minden karácsonykor újranézni Az énekesnő feltett szándéka, hogy megmentse az idei karácsonyt. Készített is egy filmet, ami giccsesebb lett, mint bármi, amit eddig láttál.

A felvételen karácsonyi ruhában, tematikus háttér előtt egy fehér-piros színű cukorkaszerű bottal gyakorlatilag szanaszét ver egy kifaragott halloweeni tököt, hogy mindenkit arra emlékeztessen beléptünk a karácsonyi időszakba.