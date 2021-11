Tóth Gabi a magyar fociról: Szívesen járok NB II-es, NB III-as bajnokikra is

A Nemzeti Sport készített interjút Tóth Gabival a „futball iránti rajongásáról, a megkönnyezett sportsikerekről és az Eucharisztikus Világkongresszus felszabadító élményéről” – olvasható a cikkben.

Mint kiderült, férjével, Krausz Gáborral szeret futballmeccsekre járni, aki egyébként a Ferencvárosi TC csapatáért szorít. Az egyik Európa-liga meccsen is kint voltak a Groupama Arénában.

A Betis-meccs estéjén én is pihenőt kaptam, így végre elkísérhettem a Groupama Arénába. Nagyon vártam már ezt a lehetőséget, mert szeretek focimeccsre járni. Nemcsak elfeledteti a gondokat, de megérint, összekovácsol, és erősíti a nemzeti összetartozás érzését, amikor egy stadionnyi ember együtt szurkol kedvenc csapatának. Magával ragad a hangulat, az energia, s ebből remekül lehet töltekezni egy nehéz nap végén. A kupatalálkozón a legendás csatár, Rákosi Gyula bácsi személyé­ben remek partnerre találtam, akivel úgy biztattuk a Fradit, egymást túlkiabálva, hogy senki sem szólt rám. Lélekben feltöltődve mentünk haza Gáborral, pedig az eredmény nem az lett, amit vártunk, hiszen a spanyol csapat hazavitte a három pontot.

Mint kiderült az interjúból, a magyar bajnoki meccseket is kedveli, sőt, az alsóbb osztályok küzdelmeit is szívesen megnézni az énekesnő.

2018-ban ismerkedtünk meg Gáborral, s már az első randevúink egyike az Üllői úti stadionban volt. Azonnal éreztem, hogy olyan férfival hozott össze a sors, akinek az életében meghatározó a labdarúgás: ha fociról van szó, számára megszűnik a külvilág. Ez azóta is így van, s ezt én is egyre jobban kezelem. Egyébként Barcelona-drukker vagyok, legalábbis a külföldi csapatok közül a katalánok játéka áll hozzám a legközelebb, ennek apropóján Gábor meglepett a születésnapomon egy meccsjeggyel. Együtt mentünk el a Camp Nouba – elképesztő élmény volt átélni a híres aréna hangulatát, testközelből látni Lionel Messit. De nemcsak a sztárcsapatok világa vonz, szívesen járok NB II-es, NB III-as bajnokikra is. A soroksári pályán rendszeresen megfordultam, mert az egyik barátnőm férje ott futballozott; a mérkőzések alatt jókat szotyiztunk a lelátón.