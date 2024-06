Holttestet találtak a Rábában

Osztrák lapok információi szerint egy férfi holttestét találták meg pénteken délután a Rába burgenlandi szakaszán, a Gyanafalvi járásban – írta a Nyugat.hu. A rendőröket 13:30 körül egy nő riasztotta, aki a folyóban úszott. Elmondása szerint feltehetőleg egy holttestet látott a folyóban.

A Gyanafalvi járási rendőrök azonnal a helyszínre érkeztek, a tűzoltókkal, drónnal és rendőrségi helikopterrel is keresni kezdték a holttestet, amit nem sokkal később meg is találtak, és ki is húztak a vízből. A férfi személyazonossága, halálának körülményei egyelőre nem ismertek, Helmut Marban rendőrségi szóvivő szerint egyelőre azt sem lehet tudni, mennyi ideje lehetett a vízben. A rendőrség elrendelte a nyomozást az ügyben.