Ne legyen férfiként hiúsági kérdés, ha egy nő izgatja magát behatolás közben

A nők testében is kialakulhatnak megszokások, a maszturbálás közben megtapasztalt, csiklón keresztüli orgazmus pontosan ilyen. A szokás itt az izgatás módját, gyorsaságát, erősségét jelenti, amihez – ha a test túlzottan hozzászokik – a partnerrel való szexben (ha az nem pont olyan intenzitású például) problémák lehetnek az orgazmus elérésével. Sereg Tímea szexológus tanácsadó és párkapcsolati mediátor írása.

Mitől jó a szex egy nőnek? Mitől lehet egy férfi jó az ágyban? Hogyan lehet a legbiztosabb módon kielégíteni egy nőt? Ezek a kérdések rendre megfordulnak a férfiak fejében, és a válaszadást nehezíti, hogy számos tévhit kering arról, hogy mi kell a nőnek az ágyban, hogy mik a legbiztosabb módok a nő kielégüléséhez. Ilyen például az is, hogy a nagyobb, vastagabb pénisszel bármikor lehet orgazmust adni a nőnek. Pedig ez egyértelműen téves, hiszen nyelvekkel, szájakkal és ujjakkal is bőven el lehet érni a tetőpontot az ágyban. Ebben pedig nagy segítségre van a csikló.

Ne hagyjuk ki a csiklót

A szexuális életünkben gyakran alig koncentrálunk arra, hogy jó legyen a szex, inkább görcsölünk azon nőként és férfiként is, hogy megfeleljünk a másiknak. Pontosabban annak az elvárásnak, amit mi magunk feltételezünk, hogy a partner arra vágyik. Ilyen a péniszméret, a behatolással eltelt idő, a merevedés tartóssága vagy akár a szexuális cselekvések mikéntje. Pedig ennél sokkal egyszerűbb, ha a megfelelés és az elvárások helyett azt figyeljük, mit élvez igazán a partner. Ezt már egy beszélgetéssel is felvezethetjük, óvatosan persze, de csetekben, telefonhívásokban, akár személyesen is bátran rákérdezhetünk arra, mitől indul be partnerünk, mi esik neki igazán jól az ágyban. Ezek után pedig ott és akkor szexuális helyzetben nyugodtan kérdezzük meg a másiktól, jól esik-e neki az, amit éppen csinálunk.

Vannak nők, akik képesek megélni az orgazmust a G-pontjuk izgatásával, vannak, akik egészen a hüvely végén, a méhnyaknál éreznek egy területen gerjedelmet behatolás közben, és sokan vannak, akik a csiklójukon keresztül tudják megélni az orgazmust. Ez a fajta változatosság arra utal, hogy minden egyes új partnerrel célszerű újra megtanulni a szeretkezést, mégpedig úgy, hogy odafigyelünk a partner szükségleteire, vágyaira az ágyban.

A női orgazmushoz vezető út nagyon változó, és nincs helyes vagy helytelen módja ennek az útnak.

De van egy legbiztosabb mind közül: a csikló izgatása. Egyetlen egy olyan testrész van a női testen, ami a leginkább érzékeny a szexuális érintésekre, ez a csikló. Rengeteg idegvégződése van, és izgalom hatására vérrel telítődik, megmerevedik, majd erőteljes orgazmust képes megélni ezen keresztül a legtöbb nő. Szex közben, partnerhelyzetben éppen emiatt kihagyhatatlan. Érdemes az olyan szexpózokat keresni, amiknél a behatolás közben is elérhetővé válik akár a nő, akár a férfi számára a csikló izgatása kézzel.

A csikló izgatása számos nőnél az önkielégítés része

Az intenzív örömök forrása a csikló, ez egyértelmű, éppen ezért sok nőnél kialakulhat az évek során a csiklófixáció: az önörömszerzés leggyorsabb és legintenzívebb izgatási módjává válik, ezért csakis ezen keresztül élik meg sokan maszturbálás közben az orgazmust, a jól megszokott, évek alatt tökéletesen kitapasztalt módon izgatva. Akár úgy is, hogy a hüvelyben is izgatják magukat, akár annál a bizonyos G-pontnál: ez tulajdonképpen a csikló belső részét is stimulálja. A probléma viszont az, hogy mivel egy bizonyos irányból, egy bizonyos sebességgel, egy bizonyos módon történik maszturbálás közben az izgatás, hozzászokik a test. Az orgazmus a nőknél is reflexszerű folyamat, így könnyen megtanulja a test, hogy milyen módon lehet elérni a leghamarabb az orgazmust.

Partnerhelyzetben azonban igen nehéz lehet megélni a csúcspontot, hiszen teljesen más módon történik az izgatás, mint egyébként önkielégítés közben. Ezért is jó olyan módon megtanulni együtt szeretkezni, amiben a csikló izgatása nem marad el, hanem rendszeresen szerepel benne, akár orális szexről akár a behatolásról legyen szó. Vannak férfiak, akik úgy érzik, a becsületükön esik csorba azzal, ha a nő szex közben saját magát is izgatja a csiklóján keresztül, behatolás közben. Ebből nem érdemes hiúsági kérdést csinálni, hiszen attól még, hogy a nő maga is izgatja saját magát, a férfinek is van szerepe: fokozódik az izgalom a behatolás érzésével, a csókolózással és a partner testének érzésével.

