A férfiak valóban gyakrabban élveznek el, mint a nők

A nők nemcsak a partnerrel megélt orgazmus számában maradnak le a férfiaktól, hanem abban is, hogy a partnerrel megélt közös maszturbálást megéljék. Hogyan lehetne összhangba hozni a különbségeket a szexben, és milyen tévhitek nehezítik a harmonikus szexuális életet?

Szakadék a nemek közt

Van különbség a nemek között az orgazmus és a maszturbálás terén is, és ezt kutatás is alátámasztja: a Dr. Laurie Mintz szexuálpszichológus által végzett felmérés egyértelműen megmutatja, hogy a nők és a férfiak között szakadék van az orgazmusok és a maszturbálások számát illetően. Egy 2017-es kutatásban már rákérdeztek az orgazmusok mennyiségére: eszerint a heteroszexuális férfiak 95%-a mondja azt, hogy általában vagy mindig van orgazmusa a partnerével. A megkérdezett nők mindössze 65%-a válaszolta ugyanezt.

A 2020-as mérésben is feltették ezt a kérdést, csak kicsit máshogyan: arra volt kíváncsi Mintz, hogy a válaszadók szerint mi a legmegbízhatóbb módja az orgazmus elérésének. Négyezer brit férfit és nőt kérdeztek meg, a válaszadók mindegyike heteroszexuális – amennyiben ez bármit is számít a felmérés végeredményében. Az úgynevezett orgazmusegyenlőség nevű kutatásban azt is fontos lépésnek tartották a szakemberek, hogy a háttérben rejlő okokat is kivizsgálják.

A felmérés azért is igen hasznos, mert kiderült például az is, hogy a szex kifejezés alatt a világban nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is a behatolással történő aktust hiszik a férfiak és a nők. A szex szóból pedig kizárják az orális szexet, a kézzel való izgatást (a nők is), így amikor az orgazmusról van szó partnerhelyzetben, a párkapcsolati tevékenységek közül a behatolásra gondolunk általánosságban. Ez amiatt rossz, mert tévhit, hogy a szex pusztán csak a behatolás lehet, minden más tevékenység, az előjáték is annak minősül. A nők többségének pedig rengeteg örömöt ad a szexben az előjáték, a csikló izgatása miatt.

A férfiak pénisze tehát nem feltétlenül megoldás a női gyönyörhöz, és erre az egyetlen egy testrészre ekkora hatalmas nyomást gyakorolni társadalmilag káros. Nem lehet a szexualitás középpontja a pénisz, az élvezetes szex nem az úticélt jelenti, hanem azt az örömmel teli időt, amit a szexuális együttlétre szánunk – vallja a kutatást végző Dr. Laurie Mintz, nagyon helyesen.

A felmérés szerint a megkérdezett nők 4 százaléka, a férfiak 55%-a vallotta azt, hogy a legbiztosabb út az orgazmushoz a behatolás. A szakadék a két nem között akkor is látható, amikor a partnerrel közösen zajló maszturbálásra kérdeztek rá: a férfiak 70%-a, a nők 40%-a felelte azt, hogy számára ez kényelmes szexuális cselekvés.

Az önkielégítéshez is máshogyan állunk

Az is kiderült a felmérésből, hogy a megkérdezett nők mindössze 1 százaléka maszturbál úgy egyedül, hogy valamit a hüvelyébe tesz. Ez rendkívül fontos információ, egyúttal azt is jelenti, hogy önkielégítés közben jól tudják a nők, hogy mivel érhetnék el az orgazmust, mégis, amikor a partnerükkel vannak, egészen más utat tartanak fontosnak a tetőpont megéléséhez. A partnerrel való szexet, a behatolást biztos, hogy megzavarhatja egyéb dolog is – például a behatolás közben megélt fájdalom, annak mértéke.

Feltehetően sok egyéb tényező is közrejátszik abban, hogy ennyire máshogyan éljük meg a gyönyört. Az egyik ilyen fontos tényező a saját testképpel való elégedettség mértéke lehet. A felmérésben résztvevő nők 22 százaléka elégedetlenebb a testképével, ami befolyásolhatja azt is, mennyire képesek magukat elengedni a partnerükkel. Az is befolyásolhatja a partnerrel közös maszturbáláshoz való hozzáállást, hogy a nők önkielégítése tabunak számít ma is, és ez nem volt másképpen a történelem során sem.

A társadalmi tabu abban is gyökerezhet, hogy sok nő hiheti ma is azt, hogy maszturbálási szokása nem felel meg a partnere elvárásainak, kínosnak érezhetik magukat, kellemetlen erről beszélni is bárkivel. Ezzel szemben számtalan szexológus, szexuálpszichológus bebizonyította, hogy a nők teste máshogyan működik, számukra fontos lehet az önkielégítés mint tanulási folyamat az orgazmushoz.

De akkor hogyan lenne jó a szex?

A szex akkor lehet jó, ha az orgazmus csak a málna a torta tetején a habon, nem pedig maga az egész torta. Leginkább ezzel a hasonlattal lehetne leírni, hogyan is lenne jó a szexuális együttlétekhez hozzáállnunk. Azt a tévutat pedig fontos elengedni, hogy egyszerre, egy időben élvezzen el a két ember, ennek igen csekély a valószínűsége, már csak azért is, mert a csikló ingerlése – a felmérés szerint is – nagyon jól jön a szexben. Azt a téves elképzelést is fontos lenne elhagynunk, hogy a behatolásos szex az egyetlen, ami számít, ehelyett minden más szexuális cselekvés jóval nagyobb hangsúlyt érdemel.

Az is téves elképzelés, hogy amikor az egyik fél elélvez, véget is ért a szex, hiszen az utójátékkal is rengeteget lehet hozzátenni a szexuális élményhez, legyen ez akár közös fürdés vagy beszélgetés. A fontos az, hogy a napi rutintól eltérően viselkedjünk egymással, ettől is lesz szép az együtt töltött idő.

Szex közben is sokat tehetünk a jó élményért, leginkább azzal, ha kérdezünk. Dr. Laurie Mintz kifejezetten ajánlja a férfiaknak, hogy kérdezzék meg a nőket, élvezik-e, ami történik, hogyan szeretik, ha megérintik őket, szeretnék-e, hogy vibrátorral izgassák őket. Lehet, hogy útbaigazításnak tűnik, viszont ezeken keresztül sokkal inkább megismerhetjük egymás testének működését, mintha nem kérdeznénk.

A kulturált szerető fogalma nem (a felmérések szerint sem) azt jelenti, hogy valakinek hatalmas a pénisze, sem azt, hogy ismeri az összes szexpózt a Kámaszútrából. Inkább azt, hogy a tévhiteket maga mögött hagyva képes a partnerére is és saját magára is figyelni, mer kérdezni szex közben, és odafigyel arra is, hogy az együttlét nem ér véget az élvezéssel. Ha valaki ezeket képes elsajátítani, biztos lehet abban, hogy minőségibb lesz a szexuális élete.

