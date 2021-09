Öt hónap alatt szűk hétezer Instagram-követőt vesztett Tóth Gabi, aztán jött az Eucharisztikus Kongresszus

A Sztárban sztár leszek! azért segített kicsit feltornázni a követőinek számát.

Elég sokminden történt Tóth Gabi körül az elmúlt időszakban, például megjelent legújabb videóklipje, fellépett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson illetve zsűriként vesz részt a Sztárban sztár leszek! című műsorban. Előbbi kettő esemény kapcsán rengeteg negatív kritikát kapott a kommentelőktől, aminek kapcsán blogbejegyzésében arra kért mindenkit, hogy ne bántsák a kereszténysége miatt. A történések kapcsán kíváncsiak voltunk rá, a történéseket mennyire érezte meg Tóth Gabi Instagram-oldalának követőszáma.

Készítettünk egy diagrammot, melyben napi lebontásban láthatjuk, hogyan változik ez a szám, tehát, hogy mennyien követik be vagy éppen ki. Ha az elmúlt öt hónapot vesszük alapul, láthatjuk, hogy március utolsó napján 453.674 követője van, ez a szám augusztus végére 446.962-re csökken, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban pontosan 6712 követőt vesztett. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi felhasználó követte ki ennyi idő alatt, mert közben azért jöttek új követők is, ami az ábrán is látszik.

Az egyik fontos napot a táblázatban is jelöltük, méghozzá szeptember harmadikát, ugyanis ekkor indult el a TV2 tehetségkutató műsora, a Sztárban sztár leszek! amiben Tóth Gabi zsűriként szerepel. Ezen a napon pontosan 446.611 követője volt. Szeptember tizenötödikéig, azaz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus napjáig ez a szám szépen felkúszott 447.929-re, aminek értelmében összesen 1319 új követője lett. A diagram alapján pedig nagyon úgy fest, hogy a pápa szentmiséje előtti fellépése pont annyira volt elegendő ebből a szempontból, hogy a következő öt nap alatt 457 plusz új követőt szerezzen.