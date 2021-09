Schobert Norbi szerint a testpozitív világkép hosszú távon rossz hatású lesz

Szerinte sokan fognak meghalni így nagyon hamar.

Sztrókja után a felépülés útján halad Schobert Norbi, aki most a Fókuszban mesélt arról, hogy befejezte a másoknak való beszólogatást, semmiképp nem akar konfliktusba bonyolódni senkivel sem.

Más világban élünk. Ez a kilencvenes, kétezres évek elején nem okozott semmilyen gondot. Mindig is erősen kommunikáltam. Az akkor működött. Ha ilyen body positive a világ, akkor ehhez én is alkalmazkodom. Inkább nem mondok semmit. Azért rossz ez a kommunikációs változás, mert tovább fogja a világban gyorsítani, hogy még jobban elhízik az emberiség. És még többen bele fognak ebbe a sztoriba nagyon gyorsan halni.

Az elmúlt években a közösségi médiában is népszerű lett erről beszélni, többek között Camila Cabello is a testpozitív szemlélet mellett érvelt, ahogy Lizzo vagy Ashley Graham is.