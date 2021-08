Ritka alkalom, hogy Shakira fotót posztolt fiairól

Korábban szinte soha nem mutatta meg gyerekeit.

Shakira egyáltalán nem tartozik azon sztárok közé, akik gyakran mutogatják gyerekeiket. Sőt, ritkaságnak számít, amikor akár csak egy fotón is látni lehet két fiát, a nyolcéves Milan és a hatéves Sasha Piqué Mebarakot, akiket férjével, a focista Gerard Piquével közösen nevelnek. Instagram-oldalán jó sokáig kell keresgélni, hogy akár csak elvétve egy-egy olyan fotót találjunk róluk, bár a legtöbb esetben olyankor is csak háttal vagy az arcuk nélkül tűnnek fel. A legfrissebb fotóján azonban átkarolja mindkét fiát, amit meg is mutatunk: