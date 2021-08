A rengeteg adatnak köszönhetően létrejött a disznóvéres-száznapos tojásos pizza

A Pizza Hut Tajvanon úgy pizzaötletek után kutatott. Méghozzá úgy, hogy a közösségi oldalakon gyűjtötte azokat a posztokat, amelyeken ételekről írtak, és szófelhőket készítettek, hogy megtalálják az új összetevőket.

Az online adatok azt is elmondták nekünk, a tajvani vásárlók értékelik a helyi ízeket és az ételszenzációkat is

– nyilatkozta a Bloombergnek a cég egyik helyi vezetője, Antony Leung.

Úgyhogy létrehozták a ragacsos rizses-disznóvéres sütis-száznapos tojásos pizzát.

Nem ez az első, hogy furcsa pizzák jelennek meg az országban. Pár évvel korábban a Dominos készített egy boba nevű ételt, ez egy édes tápiókagyöngyös pizza, főhajtásként készítették a népszerű bubble tea-nek (amit állítólag neveznek úgy magyarul, hogy gyöngytea, tudtam meg most a Google-től) (meg buborékos teának, buborékteának, gyöngytejteának, buboréktejteának, bobadzsúsznak, bobateának vagy egyszerűen bobának, ebben már a Wikipedia segített). Erről a kalandról akkor a Pizza Hut sem maradhatott le, úgyhogy

Eddig az eladási rekordot ez a gyümölcsös tartotta, de a disznóvéres (egyfajta véreshurkaszerű valami lehet ez) változat még kelendőbb. Minden nyolc másodpercben (ez nem elírás, vagy EZ biztos nem elírás) vásároltak belőle egyet, négy nap után kifogyott a készlet belőle.

Taiwan's Pizza Huts scraped social media posts for the most talked about foods, and created word clouds to find potential new ingredients.

The result: pig’s blood cake and century eggs are now pizza toppings https://t.co/KbU2h7sA7h

— Bloomberg (@business) August 13, 2021