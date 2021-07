Fényképen bizonygatja az apokalipszist a férfi, aki állítása szerint a jövőből jött

Edward, állítása szerint, egy titkos program keretében került az ötezres évekbe.

A Ladbible számolt be róla, hogy egy bizonyos Edward nevű férfi előlépett az ismeretlenség homályából és most azt állítja,

a jövőből jön és bizonyítani tudja, hogy látta az apokalipszist.

Edward arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy 2004-ben kiválasztották szuper titkos programba, melynek keretében a jövőbe küldték, egészen pontosan 5000-be. A férfi mindezt az Apex TV-nek mondta el, az ő kameráik előtt egy fényképet is bemutat, amelyen az apokalipszis kellős közepén a víz alá kerülő Los Angeles látható.

Az egész el volt árasztva, az egész város, az emberek pedig a víz alatt éltek.

A férfi arról is beszélt, hogy egyértelműen a klímaváltozás fogja előidézni a jövőbeli apoklapiszist, amit most már bizonytítékokkal is alá tud támasztani.

Idén egyébként nem ő az első személy, aki a nagy nyilvánosság elé kiállva azt állítja magáról, hogy a jövőből jött. A múlt hónapban a TikTok-on tűnt fel egy profil, melynek készítője azt állítja, megjárta a 3036-os évet, ezzel együtt egy nem túl kecsegetőt jövőt vázolt a követőinek.