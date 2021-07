Marihuánatermesztők lopják évek óta a vizet a szárazság sújtotta Kaliforniában

Persze, majd nő magától?

A kaliforniai erdőtüzek régóta állandói szereplői a (nyári) híreknek, tavaly például annyira intenzív volt az égés, hogy hazánkba is elért a füstje. Vízre azonban mindenkinek szüksége van, akit marihuánát termeszt, annak meg pláne, így részben nem meglepő a hír, hogy az elmúlt nyolc évben a Kaliforniában ellopott 45 milliárd liter víz mögött a hivatalok szerint illegális fűültetvények tulajdonosai állnak, írja a Guardian. A csapolásnak több formája is van: akad, hogy tűzcsapra kötik rá a saját hálózatukat, de olyan is, hogy kisebb lakóházaktól, vagy folyóból nyerik ki a locsoláshoz szükséges vizet.

Ez pedig nemcsak az ivóvíz mennyiségére van hatással, de a jogszerűen eljáró farmerek és az amerikai őslakosok, illetve a Kaliforniában élő más kisebb közösségek is hátrányba kerülnek. CSak idén 125 kaliforniai jelentett lopást a hatóságok felé, ami kétszer annyi, mint a tíz évvel ezelőtti esetszám. A Guardian kitér arra is, hogy a Sun tudósítása szerint többen lajtos kocsival járják a folyókat és tavakat, hogy vizet nyerjenek és azt nemcsak saját célra használják fel, de eladják annak is, akinek égető szüksége van rá.