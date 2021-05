Tudta, hogy a nők levedlik a bőrüket menstruáció után?

Zseniális trollkodás zajlik éppen Tiktokon: dfinkk felhasználó töltött fel egy ironikus videót arról, hogy a nők levedlik a bőrüket menstruáció után. A felvételeken valószínűleg egy arcmaszk eltávolításának folyamata látható, a felhasználó viszont úgy adja elő, mintha a saját bőre lenne, és ez egy természetes dolog volna a nők számára minden menstruáció után.

Nem is a videó az, ami igazán kiemeli ezt a trollkodást a sok közül, hanem az az elképesztő mértékű összetartás, amivel a Tiktok felhasználói továbbviszik a témát: nők ezrei kommenteltek a felvétel alá, hogy ez valóban így van, nem is értik, hogy a férfiak miért nem tudnak róla. Bőrgyógyászok, orvosok osztották meg a videót a saját felületükön azzal a kommentárral, hogy nincs ebben semmi különös, a vedlés egy természetes folyamat a havi vérzés után. Voltak, akik a saját tapasztalataikat is megosztották, elmesélték, hogy fiatalon zaklatták őket emiatt az iskolában, és megköszönték a videó készítőjének, hogy ilyen bátran bemutatja a meghökkentő valóságot. Páran még azt is elárulták, hogy a levedlett bőrt meg lehet enni, tele van értékes tápanyagokkal.

A hoax annyira összejött, hogy a Google kereséseknél az elmúlt néhány napban nagyon furcsa szókombinációk váltak népszerűvé: sokan kerestek rá a „menstruáció utáni bőrvedlés” kifejezésre például május 11-e után.

Ezek szerint a férfiak egy jó részének tényleg fogalma sincs arról, hogyan és milyen mellékhatásokkal zajlik le egy menstruáció.