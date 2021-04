Több mint 4 millió dollár értékű, savanyú uborkának álcázott drogot fogtak a texasi határőrök

A metamfetamin az uborkák között, 114 befóliázott csomagban utazott – írja a határőrség közleményére hivatkozva a New York Post. A csomagok összesen közel 100 kiló kábítószert tartalmaztak.

Funky pickles: #CBP officers at #Pharr, Texas International Bridge seize $4M in methamphetamine hidden in a tractor trailer hauling a shipment of cucumber pickles. Read more: https://t.co/kBbPeq4MZm pic.twitter.com/5GhlqABYCW

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) April 21, 2021