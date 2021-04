Miért szeretik a férfiak a női melleket?

Az európai férfiak számára a normális és átlagos mellméret a vonzó, a magyar férfiak pedig elégedettek a B kosármérettel is.

Van köze a szoptatáshoz

Cici, csöcs, mell, tőgy, didi, didkó, terasz, bögy – rengeteg szavunk van a női mellekre. Minden nőnek vannak mellei, ha szereti azokat magán, ha nem. Ráadásul nincs két egyforma mell, legalábbis azok között, amiket a természet kreált, és nem a plasztikai sebészek. A nő saját, természetes mellei sem feltétlenül egyformák, általában nem szimmetrikusak. Az azonban egész biztos, hogy erogén zónának számítanak, és ha értő kezek közé kerülnek a női mellek, akkor öröm érezni, hogy van, aki szereti és élvezettel nyúl oda.

A címben feltett kérdésre nem feltétlenül egyszerű a válasz, főleg, ha végiggondoljuk, milyen hatással van a férfiakra a mell látványa. Például, hogy elakad a szavuk, elfelejtik a mondat közepén, hogy mit akartak mondani. Vagy, hogy erősnek kell lenniük, hogy ne nézzenek a nő melleire, ha annak dekoltázsa a tekintetet egyenesen oda irányítaná; a szemkontaktus helyett pislognak össze-vissza, zavarban vannak. Szeretik a melleket, legyenek azok akármilyenek – aprók, nagyok, teljesen mindegy. A kérdés az, hogy miért.

A női mell egyértelmű szimbóluma a nőiességnek, ráadásul minden férfi csecsemőként megtapasztalta, hogy a szoptatással a táplálást, a szeretetet, gondoskodást is megkapta édesanyjától. A női mellek látványa valamennyire tudat alatt ezt az élményt is előhívja. A mellek a szív tájékán helyezkednek el, ami pedig egyértelműen a közelségre, a szeretetre, szerelemre is utalhat.

Biológiailag a női mellek természetes formájukban vonzóak, de mégsem úgy születnek a férfiak, hogy szeretik, nagyra értékelik. A női mellek iránti erotikus vonzódást már kiskoruktól fogva megtanulják.

Kisebbet? Nagyobbat?

Hogy milyen típusú melleket találnak a férfiak vonzónak, függ az adott kultúrától is: egyes afrikai törzsekben a nagyobb, lógó melleket tekintik erotikusnak, más törzsekben a férfiak a félhold alakú melleket imádják – ehhez kötik a termékenységet. Számít az is, hogy milyen a bimbó udvara, színe, formája, fontos a szimmetria is. A nagyobb mellek látványa azt is jelenti, hogy a nő jól táplált, egészséges, tehát képes teherbe esni és gyerekeket felnevelni.

A női mellek biológiai funkciója ugyan az utódok táplálása, azonban a mellek simogatása, finom harapdálása elindítja az agyban az erotikus folyamatokat. A mellek stimulálása közben oxitocin termelés indul el az agyban, ez a kémiai folyamat a csecsemők szoptatásakor is beindul, erősítve a köteléket, segítve a tej ürítését. Hasonló folyamat zajlik a mellek izgatásakor is, a felszabaduló hormonnak köszönhetően erősödhet a partnerhez való kötődés szex közben is.

Mielőtt még rátérnénk a sokat vitatott kérdésre, hogy a magyarok a nagyobb vagy a kisebb mellet kedvelik, érdemes megnézni az erről szóló kutatásokat. 2016-ban a britek kétezer amerikai és európai férfit és nőt kérdeztek meg a témában, nemcsak itthon, hanem szerte Európában és az Államokban. A kutatás szerint az európai és a magyar férfiak is a C kosaras melleket kedvelik a leginkább, ezt követi a B kosárméret. A nagyobb (D-DDD-E) vagy az egészen kicsi (AA) méreteket kevesebben jelölték ideálisnak.

Ez azt jelenti, hogy az átlagos mellméretet szeretik a legtöbben, nem pedig a nagyot vagy a kicsit. A felmérés kitér a magyar férfiakra is; meglepő, de a válaszok szerint a magyar férfiak a B kosárméretet kedvelik a leginkább, a lengyel férfiakkal együtt. Arra is válaszoltak a megkérdezettek, hogy mennyire elégedettek,

kiderült, hogy megkérdezettek közel 70 százaléka elégedett a partnere mellméretével.

Arról is készült kutatás, hogy milyen férfiak kedvelik az egyes mellméreteket. Maláj férfiakat kérdeztek a témában, összesen 1266 alanyt, és az eredmények szerint a jobb társadalmi-gazdasági helyzetű férfiak a kisebb mellű nőket tartják vonzónak, miközben a kevésbé gazdag, alacsonyabb keresetű válaszadók a nagyobb melleket kedvelik.

Az ember főemlős, az emlősök közt azonban egyedülállóan áll a mellekhez: erotikus töltettel. Emiatt is van az, hogy a női mellek teljesen meztelen látványa tiltott a közösségi médiában. Egy dolog biztos: bármilyen méretű és formájú legyen a nő melle, a szexuális együttlétekben szerepet kap.

