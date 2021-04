Ezeket szerezd be, ha újdonsült kutyatulajdonos vagy!

A kényelemtől kezdve, a higiénián át az állat egészségéig mindenre figyelni kell.

Nem kérdés, egy kutya érkezése a családba fenekestül felforgatja a mindennapokat. Mivel ilyenkor a kutya egy számára ismeretlen környezetbe érkezik meg, az első napok, hetek arról fognak szólni, hogy az állat kerül a középpontba, az újdonsült gazdik pedig próbálnak hozzá igazodni, minél komfortosabb környezetet teremtve a kissé megzavarodott jövevénynek. Hogy ez minél zökkenőmentesebben menjen, célszerű, hogy már az érkezés előtt beszerezzük a legfontosabb kellékeket.

Mire gondolunk itt?

Első körben természetesen azokra az eszközökre, amelyek az állat élőhelyét adják majd. Szerezzünk be számára jó minőségű és méretű fekhelyet, ami kényelmes, lehetőleg puha bélésű, meleg és könnyen tisztítható, esetleg egy kutyaházat amelyben rongyot, vékonyabb szivacsot helyezhetünk el. Gondoskodjunk megfelelő méretű, sima felületű, könnyen tisztítható etető-, és itató tálról, valamint nyakörvről, pórázról, és nem utolsó sorban elegendő mennyiségű zacskóról a kutyapiszokhoz, hiszen felelős kutyatartóként az is elmulaszthatatlan feladatunk, hogy ne hagyjunk magunk után semmilyen szennyet, amikor sétálni visszük a kedvencünket.

Ezeken felül szükségünk lesz játékokra is. Fontos, hogy ezek megfelelő minőségű kutyajátékok legyenek, amelyek nem ártalmasak a kutya egészségére (hogy mást ne mondjunk, ne tudja azt lenyelni és megfulladni benne), és amikkel a kedvencünk szórakozhat, ezzel is növelve az esélyét annak, hogy a kezdeti időkben kevesebb kár keletkezik a lakás bútoraiban.

És ha már mindezeket beszereztük, lényeges, hogy a higiéniéra és az állat egészségére is nagy figyelmet fordítsunk már a legelején.

Attól függően, hogy hosszú, vagy rövid szőrű kutyáról van szó, érdemes a kutya szőrét és bőrét ápolni. Ezt a legpraktikusabban úgy tudjuk elérni, ha jó minőségű samponnal fürdetjük, vedlési időszakban pedig érdemes táplálékkiegészítőkkel is elősegíteni a vedlést. A kutya szőrének és bőrének ápolása azért is elengedhetetlen, mert így védekezhetünk a leghatásosabban a bolhák, atkák és a többi kártevő ellen, amelyek pillanatok alatt pokollá tehetik kutyánk életét, szélsőséges esetben pedig az életét is veszélybe sodorhatják egy durva fertőzés előidézésével.

Már ejtettünk szót a nyakörvekről, de itt meg kell jegyezni, hogy a kullancsok és a bolhák ellen az egyik legpraktikusabb védekezési forma a speciálisan erre a célra kifejlesztett nyakörv. A felhelyezés után a nyakörvből hatóanyagok szabadulnak fel (folyamatos viselés mellett!), amelyek távoltarthatják és elpusztíthatják az állat testére tévedő kullancsokat és bolhákat, amelyek így nem jelentenek veszélyt a kutyára. Fontos, ha bolha elleni nyakörvet használunk, akkor használat előtt olvassuk el a használati utasítást, és aszerint használjuk.

Gyártója válogatja, de általánosságban az is lemondható, hogy a használata nem javallott 7 hetesnél fiatalabb kölykök esetében. A nyakörvön kívül az élősködők ellen védekezhetünk különböző csepegtető készítményekkel és tablettákkal is. A rácseppentő oldatokat a szőrt széthúzva, a kutya bőrére kell csepegtetni. Az összetételtől függően, egyszeri használat után is védelem alakul ki nem csak a bolhákkal és kullancsokkal szemben, de jó eséllyel a legyek, szúnyogok és más bosszantó vérszívók is el fogják kerülni a kutyánkat, így mindenképpen ajánlott egy ilyen készítmény beszerzése.

Ezt követően pedig a kezdeti időszakban javasolt folyamatosan kapcsolatban lenni az állatorvossal. Kérjük a tanácsát a tartásra, táplálásra, nevelésre vonatkozóan, egyeztessük a következő oltás és féreghajtó kezelés időpontját. Azzal, hogy úgy döntöttünk, belevágunk a kutyatartásba, az állat pedig megérkezik hozzánk, a klasszikust idézve felelősek leszünk a kutyánkért, így kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a háziállatunk békés, boldog, egészséges életet éljen mellettünk, ahol még a legapróbb kártevők sem zaklathatják.

