Mit tegyen, ha már megjelentek a kutyáján az élősködők?

A kutyák szőrzete ideális környezetet biztosít az olyan élősködőknek, mint a kullancsok vagy a bolhák. Mivel ezek az apró vérszívók akár súlyos betegségeket is okozhatnak, muszáj védekezni ellenük. Cikkünkben összeszedtük, mit tehet, ha már megjelentek a kutyáján az élősködők.

A kullancsok, vérszívók, számos betegség kiváltói, a leggyakoribb a Lyme-kór, a babéziózis, az ehrlichiosis az anaplazmózis. Felelős gazdiként mindent meg kell tenni azért, hogy megvédje a kutyánkat a betegségektől és megelőzze a bajt. Ha viszont mégis megjelentek az élősködők kedvencén, mutatjuk, mit kell tenni.

Kullancs

Nagyon fontos, hogy a kullancsot a lehető leggyorsabban el kell távolítani a kutyából. A művelet egyszerűsége miatt ehhez nem szükséges orvoshoz menni. Speciálisan kialakított eltávolító csipesz és kanál gyógyszertárakban beszerezhető, de egy szemöldökcsipesz is megfelelő lehet. A kullancsot a bőrhöz a lehető legközelebb kell megfogni, majd óvatos, de határozott mozdulattal ki kell húzni. Ügyelni kell, hogy a potroha ne nyomódjon meg, vagy szét, mert eközben kórokozókat öklendezhet a sebbe. Amennyiben a kullancs kiszedése során beszakadt a feje nem kell aggódni, szervezet kisebb gyulladásos reakció kíséretében kilöki a bent maradt testrészt.

Bolhák

A bolhafertőzöttség nem csak vakaródzással jár, de különböző problémákat is okozhat. Kölyökállatokban, súlyos fertőzöttség esetén vérszegénység enyhébb-súlyosabb tünetei is jelentkezhetnek. Az állat szőrzete fénytelenné válhat és kihullhat. A vakaródzás hatására szövődményes, bakteriális bőrgyulladás is kialakulhat.

Az ízeltlábú élősködőkegy része nem csupán azzal károsítja a gazdaállatot, hogy időnként vért szív, hanem azzal is, hogy közben más élősködőket (babeziákat vagy vírusokat) vihet át az egészséges állatba. A paraziták elleni sikeres harc kulcsa a megfelelő megelőzés, valamint a rendszeres ellenőrzés.

Higiénia

A kutyák bolhásságának kezelésére többféle intézkedés szükséges. Egyrészt a kutyán található, már kifejlett bolhák ellen kell felvenni a harcot. Ez történhet olyan, erre alkalmas gyógyszerekkel, spray-kkel, melyeket az állatorvosnál be tud szerezni. Emellett el kell pusztítani a bolhák fiatalkori megjelenési formáit is. Ez pedig azt jelenti, hogy a kutya teljes környezetét, tartózkodási helyét kezelni kell. Különösképp oda kell figyelni a padló repedéseire, a szőnyegek aljára. A takarókat és párnákat ki kell mosni, a padlót és az autót is gondosan ki kell porszívózni. A takarítás után tanácsos a környezetet az állatorvosnál vagy a szakkereskedelemben kapható rovarellenes szerrel kezelni.

Azokon a helyeken, ahol sok kutyát tartanak együtt, különösen nagy súlyt kell helyezni a higiéniára. A kutya és környezetének tisztán tartása szintén segítheti a fertőzések megakadályozását. A lakóhelyek, valamint a kifutók rendszeres takarítása, fertőtlenítése, az ebek székletének vizsgálata, a bolhák, a rühatkák és a kullancsok irtása egyaránt fontos.

A védekezés másik fontos alapfeltétele, hogy idejében gyógykezeljük a bélférges ebeket. A legkisebb gyanú esetén azonnal végeztessünk bélsárvizsgálatot, és ha kiderül, hogy a kutya fertőzött, vigyük orvoshoz.

Megelőzés

Bár sok betegség halállal vagy súlyos szervi, idegrendszeri károsodással járhat, a jó hír az, hogy manapság már számos kullancs és bolha elleni készítmény (nyakörv, spray, spot-on) közül választhat, amelyek használatával biztonságban tudható a kedvence és megvédhetik az élősködőktől.

Fontos tudni, hogy a riasztó és az irtó nyakörv hatása különbözik: míg előbbi hatóanyagai az élősködők távoltartására szolgálnak, utóbbi olyan összetevőket tartalmaz, amelyek, ha bejutnak a parazitákba, elpusztítják azokat.

A kullancs és bolha elleni nyakörvek állatgyógyászati készítmények, így megvan a kockázatuk is. Alkalmazásukkor tehát járjunk el körültekintően, és minden esetben tartsuk be a használati utasítást. Tároljuk elzárva a terméket, és miután megfogtuk, alaposan mossunk kezet szappannal.

Legyél felelős gazdi! Csak egy csípés? Lyme-kór, babéziózis, leishmania, szív- és bőrférgesség. Néhány példa a betegségekből és élősködőkből, amik a csípésekkel kedvencünkbe juthatnak. Ezért fontos, hogy egész évben gondoskodjunk a csípések nélküli, megelőző védelmükről! A megjelenést támogatta az Elanco Hungary Kft.

EM-HU-21-0030