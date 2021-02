6 tévhit az aranyérrel kapcsolatban

Sokakat érint az aranyér, mégis rengeteg tévhit kering ezzel kapcsolatban. Lássuk a leggyakoribbakat!

1. Tévhit: az aranyér időskori betegség

Talán ez a legismertebb az összes tévhit közül. Való igaz, hogy idősebb korban gyakoribb az aranyér – az ötvenes korosztálynak csaknem fele érintett –, de attól még ugyanúgy kialakulhat fiatal felnőtteknél, sőt akár gyerekeknél is.

2. Tévhit: a sok ülés az oka

Bár tényleg nem segít, de a sok ülés közvetlenül nem okozója az aranyér kialakulásának. A mozgásszegény életmód viszont már annál inkább. Ez ugyanis székelési nehézséghez, a belek renyheségéhez vezethet.

3. Tévhit: a túlsúly miatt alakul ki

A túlsúly sem közvetlen oka az aranyér kialakulásának, hiszen sovány és túlsúlyos embernél egyaránt jelentkezhet az aranyér. De az is igaz, hogy a nagyobb súly miatt nagyobb teher éri a végbelet, ami már okozhat aranyeret.

4. Tévhit: a genetika ellen nem tehetünk semmit…

Gyakran hallani, hogy nincs mit tenni, anyám/apám is aranyeres volt. Kár lenne letagadni, a genetikának valóban van köze az aranyeres hajlamhoz, de legalább ennyire fontos az életmód is: helyes táplálkozással, megfelelő folyadékbevitellel, rendszeres mozgással sokat tehetünk a panaszok megjelenése ellen. Az is fontos, hogy ne üldögéljünk hosszasan a vécén, és igyekezzünk minél előbb eljutni oda, amint érezzük a késztetést.

5. Tévhit: az aranyér mindig vérzik

Az aranyér vérzéssel járhat, de nem minden esetben. Egyrészt akár tünetmentes is lehet, mert csak abban az esetben vérzik, ha megsérül az aranyeres párna nyálkahártyája, másrészt nem feltétlenül csak az aranyér miatt alakulhat ki vérzés: előfordulhat például csípős ételek fogyasztása után is. Ha többször tapasztalunk vérzést, érdemes magunkat kivizsgáltatni, mert az aranyéren kívül ugyanez lehet polip vagy akár vastagbélrák tünete is.

6. Tévhit: az aranyér mindig fáj

Mivel a vastagbél nyálkahártyáján nincsenek idegvégződések, ezért ez a terület nem igazán szokott fájni. Ugyanakkor bizonyos stádiumokban a vérző csomó már kint van, sokszor vissza se lehet nyomni, és ekkor már komoly fájdalmakat okozhat.

Hirdetés Az aranyér korai tünetei közé tartozik a székelés közben érzett fájdalom, a viszketés a végbéltájon, valamint vérzés is előfordulhat. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tüneteket és elkezdjük azok kezelését, így elkerülve a betegség súlyosbodását. A recept nélkül kapható Proktis-M termékcsalád a hialuronsav és a gyógynövények előnyös hatásait egyesítve enyhíti a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A tünetektől függően a kúp és a kenőcs kombinálva is használható.

Patikában kapható gyógyászati segédeszközök

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.