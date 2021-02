Tangáját használta maszkként egy nő a boltban

Elkezdett terjedni egy videó, amin egy nő látható, aki a boltban a maszkviselésre vonatkozó felszólítás után nemes egyszerűséggel lehúzza a bugyiját, majd a fejére húzza.

– hallható a videón a nő, aki az őt figyelmeztető áruházi dolgozónak teszi fel a kérdést.

Becsatlakozik egy másik vevő is, aki a védelmébe veszi a nőt és elmondja, hogy a nő használt bugyiján kevesebb baktérium található, mint egy átlag maszkon. A dél-afrikai esetet a modell, korábbi Miss Universe Zozibini Tunzi is kommentálta Twitteren.

– kérdezte.

A CapeTalk emlékeztet, hogy az esett előtti napokban több ezer dél-afrikait tartóztattak le amiatt, mert nem viseltek maszkot – a jelenlegi szabályozások értelmében ugyanis ott is kötelező a közterületeken a maszkviselés.

We as South Africans are truly one of a kind 🤣🤡 pic.twitter.com/hhDdkmapQk

— JLN (@YB_JLN) February 23, 2021