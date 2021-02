„Engem is érintett a rettegett férfibetegség” (x)

A kellemetlen tünetekkel járó prosztatagyulladás sok férfi életét megkeserítheti akár már a húszas, harmincas éveiben is. Ha azt érezzük, hogy valami fáj, szúr odabent és odalent, kényelmetlenséget tapasztalunk az „övön aluli” részeken, illetve egyre több vizelési problémával küzdünk, akkor gyanakodjunk prosztatagyulladásra!

A prosztatagyulladás a fiatal férfiak betegsége!

A krónikus nem bakteriális prosztatagyulladás az 50 év alatti férfiak körében a leggyakrabban jelentkező urológiai betegség. Az érintettek nem mindig tudják pontosan megmondani, hogy mi a gondjuk. Az alhasuknál állandósul a diszkomfortérzet, ami bizonyos tevékenységektől, például a hosszas üléstől még jobban erősödik. A folytonos kellemetlenség és a nemi szervekbe kisugárzó fájdalom stresszel járhat, emiatt szexuális problémák is kialakulhatnak. A orgazmus fájdalommal jár, idővel akár merevedési zavar is jelentkezhet.

A prosztatagyulladáshoz társuló vizelési gondok szégyenérzetet okozhatnak: a nyilvános vécékben rendkívül kellemetlen, ha csak kicsi és vékony sugárban jön a vizelet, ami ráadásul nem hozza meg a megkönnyebbülést, és gyakran járhat csípő érzéssel, illetve fájdalommal.

Amennyiben ezeket a problémákat tapasztaljuk, forduljunk a megfelelő szakemberhez.

Általános vélekedés, hogy a férfiakra jellemző az egészségügyi problémák bagatellizálása, ám ilyen esetben az időhúzás csak ront a helyzeten.

Tabuk nélkül beszél betegségéről a 32 éves András

„Stresszes volt az életem, sem a munkahelyemen, sem pedig a magánéletemben nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna. Kezdetben csak annyit érzékeltem, hogy nehezebben tudok pisilni, és a hasam tompán fájt – emlékszik vissza András. – Azt gondoltam, a kellemetlenségek majd maguktól is elmúlnak. Sajnos tévedtem, a panaszaim idővel erősödtek, a fájdalom kezdett egyre elviselhetetlenebbé válni, emellett pedig gyakran jártam a mosdóba. A vécén azonban nem tudtam megkönnyebbülni, mert csak kis sugárban jött a pisi, és gyakran csípett is. Nagyon rossz érzés volt. De még ekkor sem akartam orvoshoz menni, mert tarottam a vizsgálattól, ezért inkább húztam-halasztottam a dolgot egészen addig, amíg már szinte élhetetlenné váltak a mindennapjaim. Végül a vizsgálat kevésbé volt kellemetlen, mint azt előre elképzeltem, és az urológus segített a problémámon. Nem bakteriális eredetű prosztatagyulladást állapított meg, és első lépésként életmódváltást javasolt, aminek része a rendszeres testmozgás, a magas alkoholtartalmú italok mellőzése, illetve a koffeinfogyasztás visszafogása. Emellett gyulladáscsökkentő gyógyszert írt fel nekem. Egyik barátom pozitív tapasztalatai alapján a patikában Proxelan kúpot is vásároltam a gyógyszer mellé. A hialuronsavat és gyógynövényeket tartalmazó Proxelan hasznos összetevői a végbélben lévő vénákon keresztül könnyen a prosztata közelébe jutnak, ezért ott hatnak, ahol a fájdalom forrása van. Bevallom, a kúp felhelyezésétől eleinte idegenkedtem, de kiderült, hogy gyors és egyszerű, ráadásul tényleg jót is tett, mivel enyhítette a panaszaimat.”

