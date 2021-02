Szabó Dóra: Az Instagram-fiókom nemes egyszerűséggel eltűnt

Nem érti, hogy most feltörték vagy felfüggesztették a profilját.

Tegnap este eltűnt a profilom nemes egyszerűséggel. Mèg nem tudom pontosan minek köszönhető, bízom benne, hogy nem lopták el… Amíg megoldódik az ügy, addig itt láthattok tartalmakat.🤷🏽‍♀️😘

– írja Szabó Dóra az új oldalán, de külön Instagram Story-ban is elmondta, hogy ötlete sincs, hogy mi történt a fiókjával, azt sem tudja, hogy feltörték-e vagy csak szimplán felfüggesztették. Hozzátette, hogy az incidens óta folyamatosan kommunikál az applikáció csapatával, hogy megoldja a helyzetet, de az is lehet, hogy nem fogja visszakapni régi profilját. Belépni még be tud, de a fiókot mások nem látják.