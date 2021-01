Senki sem hallott volna a kormánykritikus raktárkoncertről, ha nem cenzúrázzák

Raktárkoncertet tartott 2020. október 24-én a Hétköznapi Csalódások. Az 1990-ben alapított pécsi punkzenekar nem tartozik a jelenlegi kormánypártok legnagyobb rajongói közé. Már az ezredfordulón dalt írtak Viktor címmel a miniszterelnökről és a savanyú narancsról, de a 2010-es fülkeforradalom után is születtek kormánykritikus számaik, mint például a Geciország vagy a Soros. Amikor a zenekar 2013-ban Kapd be VikTour címmel hirdetett turnét, önkormányzati nyomásra mondta le a már lefixált fellépésüket a kiskunhalasi Freedom Music Club tulajdonosa.

A raktárkoncerteket a magyar állam finanszírozza, a lebonyolításukat egy állami vállalat, az Antenna Hungária Zrt. végzi. A programsorozatot azért hozták létre, hogy azokat a zenészeket támogassák, akik jelentős bevételektől estek el a koronavírus-járvány miatt.

A fellépők százas listáját a Miniszterelnöki Kabinetiroda felkérésére Lobenwein Norbert, a Volt és a Strand fesztiválok főszervezője állította össze. Az „élő legendák” és a népzenészek mellett a legnépszerűbb fesztiválelőadók kerülhettek fel rá. Utóbbi volt a legszélesebb kategória, ami az alapján állt össze, hogy melyik zenekarnak hány koncertje lett volna a tizenhárom legnagyobb nyári fesztiválon. Így kapott lehetőséget az állami programsorozatban a Hétköznapi Csalódások is.

A zenekar egy január 24-i Facebook-bejegyzésben azt írta, a koncertfelvételüket cenzúrázták. A hivatalos videóból több számukat kivágták, a színész pedig, aki bohócjelmezben konferálta fel a számaikat, egyetlen pillanatra sem látszik. Sőt, a bohócot alakító színészt, Borbíró Andrást két nappal a fellépés után ismeretlen tettesek megverték saját házának kapujában.

Megyeri Ferenc, a Hétköznapi Csalódások énekese és egyik dalszerzője a 24.hu-nak azt mondta, Borbíró az incidens másnapján elmondta nekik, mit történt vele. A zenekar első reakciója az volt, hogy azonnal feljelentést kell tenni, de aztán meggondolták magukat.

Megyeri azt mondja, Borbíró bántalmazásának ügyét októberben, önmagában, bizonyítékok nélkül nem akarták nyilvánosságra hozni. Miután azonban szembesültek a műsoruk megvágásával, és úgy döntöttek, hogy elkészítik a raktárkoncertjük saját, cenzúrázatlan verzióját, úgy érezték, le kell írniuk, mert hozzátartozik a teljes történethez.

A már említett Facebook-bejegyzésben az áll, hogy a zenekar szerint a bántalmazással kapcsolatban több dolog is gyanús. A raktárkoncert helyszínén járványvédelmi okokból az összes fellépő nevét és adatait, így a lakcímét is elkérték. Borbírót pedig, akiről csak az tudhatta, hogy ő alakította a bohócot, aki ott volt a felvételen, az otthona előtt támadták meg. Megyeri mindezzel együtt azt mondja:

Borbíró András is leszögezi: ő sohasem állította, hogy a Hétköznapi Csalódások raktárkoncertjén vállalt szerepe miatt bántalmazták.

A raktárkoncerten betöltött szerepével kapcsolatban Borbíró azt mondja, nagyon meglepődtek, amikor látták, hogy őt teljesen egészében kivágták a felvételből. Azt gondolták, hogy ha valamibe, akkor a bohóc szövegeibe biztosan nem lehet majd belekötni, hiszen azok túlnyomó része idézet volt, ami korábban kormánypárti politikusok szájából hangozott el.

A cenzúrázott koncertfelvétellel kapcsolatban Megyeri azt mondja, nem keresték a botrányt, nem akartak maguk körül felhajtást. Annyit szerettek volna, ha a többi zenekarhoz hasonlóan leadhatják a műsorukat, és az teljes egészében megjelenik. A raktárkoncert felvételére előre egyeztetett műsorral érkeztek, így elvileg senkit sem érhetett meglepetés azzal kapcsolatban, hogy mit fognak játszani.

Amikor megérkeztünk, a technikai személyzet tagjai, odasugdosták nekünk, hogy ott vannak a nagykutyák is, vagyis a párt emberei, emiatt azt gondoltuk, lesznek viták. Arra számítottunk, ha észrevesznek dolgokat, amik számukra anomáliát jelentek, majd szólnak, megpróbálnak belenyúlni a műsorba, és felkészültünk, hogy majd valahogy visszaverjük ezeket a próbálkozásokat. Persze nem fizikailag. Rögtön az elején kérték, hogy cseréljem le a fekete pólómat, aminek a mellkasán nagy, fehér betűkkel a SOROS felirat áll. Mondtam, hogy nem, mire néhány perc csend után szóltak, hogy jó, akkor kezdődhet a felvétel.

Megyeri azt mondja, onnantól kezdve nem próbáltak beleszólni semmibe. Akikkel együtt dolgoztak, mind profik voltak, rendesek és segítőkészek. Lement a műsor, a zenekar összepakolt és hazament. Csak két hónappal később kapták meg a szervezőktől a durván megvágott felvételt. Reklamáltak, de azt a választ kapták, hogy vagy így jelenik meg, vagy sehogy, de akkor a gázsijukat sem kapják meg. A zenekar úgy döntött, inkább nem mennek bele értelmetlen vitákba, valószínűleg úgysem azzal az emberrel beszélgettek volna, aki az érdemi döntéseket meghozza. Inkább „leokézták” a felvételt, a raktárkoncert gázsijából pedig újra felvették a műsort – cenzúrázatlanul.

Mi sosem a zenélésből éltünk, mindig munka mellett csináltuk, úgyhogy számunkra a koronavírus miatti leállás nem kenyérgondokat jelentett, mint ahogy sajnos nagyon sokaknál. A raktárkoncert-felkérésnek mégis nagyon örültünk, gondoltuk a közönségünket némileg talán kárpótolja, hogy ha nem is élőben, de láthatja a zenekart. Meglepődtem, mert nem néztem ki a kormányból, hogy valakiken tényleg segíteni akarnak a haverjaikon meg a családtagjaikon kívül, de volt bennem egy halvány remény, hogy az ötszáz negatív húzásuk mellett lesz egy pozitív is. Nem jött be.