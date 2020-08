90 név már megvan a raktárkoncertes zenekarok közül

Lobenwein Norbert, a Volt és a Strand fesztiválok főszervezőjét kérte fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy állítsa össze a legkeresettebb fesztiválzenekarok listáját, mely eredetileg ötven előadót tartalmazott volna, de menet közben ebből száz lett. A kormány ugyanis úgynevezett raktárkoncerteken keresztül támogatná a zeneipart összesen 5,3 milliárd forinttal, és az ezen részt vevő zenekarok jóval nagyobb gázsiért játszhatnak, melyből támogathatják a járvány miatt munka nélkül maradt háttérembereket is (a Wellhello például teljes egészében nekik adja a gázsiját). A raktárkoncertet adó előadók listája három részből áll: az ún. élő legendák és a népzenészek mellett a fesztiválelőadók teszik ki a lista legnagyobb részét.

Lobenwein szerda este az Indexnek ismertette a kilencven fős listát, mely azon zenekarokat tartalmazza, akik már igent mondtak a felkérésre, de további előadókkal is tárgyalnak még. Az alábbi előadók biztosan tarthatnak raktárkoncertet:

30Y, A kutya vacsorája, Ákos, Alvin és a Mókusok, Analog Balaton, Anna & The Barbies, Aurevoir, AWS, Bagossy Brothers Company, Belau, Bëlga, Besh O Drom, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Brains, Budapest Bár, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Cloud 9+, Colorstar, Csaknekedkislány, Deep Glaze, Depresszió, Dope Calypso, Dorothy, Elefánt, Erik Sumo Band, Fatal Error, Felső Tízezer, Fish!, Follow The Flow, Fran Palermo, Hangácsi Márton, Hétköznapi Csalódások, Honeybeast, Horváth Tamás, Hősök, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & The Parazol, Jazzékiel, Jetlag, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kalapács, Kiscsillag, Konyha, Lazarvs, Leander Kills, Lóci játszik, Margaret Island, Mary Popkids, Middlemist Red, Moby Dick, Mordái, Mörk, Mulató Aztékok, Müller Péter Sziámi and Friends, New Level Empire, Ocho Macho, Ohnody, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band (képünkön), Platon Karataev, Pokolgép, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Ricsárdgír, Road, Rúzsa Magdi, Saya Noé, Skeemers, Slow Village, Soulwave, Sör és Fű, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers, The Qualitons, Trillion, USEME, Vad Fruttik, Wellhello, Yesyes, Zagar, Zorall.

A listát az alapján állították össze, hogy a tizenhárom legnagyobb nyári fesztivál programja alapján választották ki a száz legkeresettebb hazai zenekart. Azt Lobenwein már korábban elárulta egy Facebook-bejegyzésében, hogy az Esti Kornélnak maradt el a járvány miatt a legtöbb fesztiválfellépése az idén (összesen tíz). A koncerteket az Antenna Hungária raktárépületében tartják majd, naponta legfeljebb hármat, és ezeket egy állami cég streameli.

Kiemelt kép: Neményi Márton/24.hu