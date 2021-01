A szexben a teljesítmény erőltetése kudarchoz vezet

Hogyan alakul ki a teljesítménykényszer a szex miatt? Mik a tünetei a nőknél és mik a férfiaknál? Mit lehet tenni, ha tapasztaljuk magunkon a teljesítményszorongás tüneteit a szex miatt? Ezekről esik szó párkapcsolati és szexológus tanácsadónk cikkében.

Az elvárások miatt alakulhat ki a kudarcélmény

Mi is az pontosan, amikor a teljesítménykényszer uralja a szexuális életet? Vegyünk egy példát. A fiatal, huszonéves férfi megismerkedik egy nála 3-4 évvel fiatalabb, de a szexben és a párkapcsolatok terén tapasztaltabb lánnyal. A lány már az első szex előtt közli a fiúval, hogy az exével pár évig voltak együtt, neki abban a kapcsolatban sosem jött össze a hüvelyi orgazmus, és az új kapcsolatában szeretné azt megtapasztalni. Az első légyott arról szól, hogy a lány irányít, az ő élvezetéről szól minden közös cselekvés, és ha lovagló pózban a férfinak csökken a merevedése, akkor a nő megjegyzést tesz rá. A következő közös együttlétek hasonlóan telnek, és bár a párkapcsolatuk alakul, egy valami egyre rosszabb: a férfi mind erősebben törekszik, hogy segítsen a hüvelyi orgazmus elérésében, úgy érzi, ha az nem történik meg, és nem képes azt elérni a nőnél, akkor vége, talán lapátra is kerül.

A példa enyhe túlzás, de a folyamat nagyjából látható. Az ártatlan megjegyzések sorozatából szépen lassan kialakul az, hogy a szex nem arról szól, hogy a két ember jól érzi magát együtt (bármi is történjen az együttlétek során), hanem hogy minden találkozás alkalmával célja lesz a szexnek. Tévesen kialakul az a hit, hogy a merevedésnek hosszan tartónak és erősnek kell lennie, mindent be kell dobni, hogy a hüvelyi orgazmus végre bekövetkezzen. Ha a férfi vért izzad az elvárásokban, akkor az agya szex közben azon fog járni, hogy megfeleljen a nőnek, hozza a legjobb formáját, megmutassa, milyen férfi is ő. Eközben egyre inkább agyalni kezd azon, hogy vajon elég jó-e, elég-e a partnerének.

Sorra jönnek a kudarcélmények, el-elmúló merevedések kísérik tünetként, a szexben a görcsösség erősödik, és kész: a teljesítménykényszer meg is ölte a szexnek azt a részét, ami a legjobb benne. A példához tegyük hozzá, hogy ez a helyzet fokozódhat azzal is, hogy az esetleges távolság miatt ritkábban találkozunk, az együttlétek pedig lehet, hogy csak hetente egyszer-kétszer történhetnek meg más okok miatt. A teljesítménykényszer ebben a szituációban felerősödhet, ha a szexnek minden alkalommal célt is adunk: mivel mondhatni parancsra, megadott időpontban kellene szexelni. A férfinek például jövő csütörtök este 9-kor biztosan kellene produkálnia a merevedést. Hosszabb ideig, hogy a feljebb említett példában a hüvelyi orgazmust elérjék.

Nemcsak a férfiak kiváltsága ez a probléma

A nők oldaláról is nézzük meg a példát, hiszen az ő szempontjukból is erősen befolyásolja az elvárás a szexuális élet minőségét. A nő célul tűzte ki, hogy ha már a barátnői közt van olyan, akinek sikerült megélnie a hüvelyi behatolással járó csúcspontot, akkor neki is muszáj. Ráadásul a korábbi kapcsolatában nem igazán jött össze, hogy egyáltalán a szexben megéljen bármilyen más úton orgazmust, ezért különösképpen rágörcsöl erre. Az is lehet, hogy korábban már volt egy bevált technika, amin keresztül sikerült valamennyire megélnie, de nem mindig, vagy csak egyetlen szexpózban.

Igazságtalannak tartja, hogy a férfiaknak mindig van orgazmusuk a szexben, neki pedig nem, ezért még inkább úgy érzi, muszáj, hogy neki is sikerüljön, enélkül kevésbé tartja magát értékesnek nőként. Azt is tudja, hogy rengetegszer eljátszotta már a tetőpontot, színlelve nyögdécselt, csak hogy partnere elégedett legyen. Ezt már nem szeretné többször csinálni, arra törekszik, hogy ne kelljen ilyen eszközhöz folyamodnia. A motivációja érthető, mégis, olyan elvárást fogalmaz meg saját magának (és az elvárást egyre nagyobbra növeli), hogy a szex minden apró örömét képtelen élvezni, görcsösen az orgazmusra koncentrál. Csak erre figyel, nem pedig arra, hogy a partnerével mit élnek meg együtt.

A szexben a teljesítményszorongás tipikusan azokból a negatív gondolatokból tevődik össze, hogy az illető azt érzi, képtelen a partnere kedvére tenni, nem biztos abban, hogy képes jól teljesíteni az ágyban.

A teljesítménykényszer így szépen lassan bekúszik a hálószobába, kötelességtudóan zajlanak az együttlétek, hol kisebb, hol nagyobb örömet találva bennük, de semmiképp sem tudják kiteljesíteni a szexuális életüket. Ez egy nehéz kérdés, egy ördögi kör, amit jobb megszüntetni minél hamarabb, ugyanis szinte garantált, hogy idővel jelentkezik a szexuális zavar – a férfiaknál és a nőknél is. Igaz, a nőknél kevésbé gyakori, de létezik: tünetként kevesebb vagy teljesen eltűnő lubrikáció (nedvesedés) tapasztalható, a szexuális vágy is csökkenhet.

Mindez alacsony önértékeléshez, önbizalomhiányhoz vezethet, a már említett egyéb tünetek mellett. Látható, hogy a testi-lelki egészséges folyamatokat mennyire befolyásolhatják a negatív gondolataink, az, ha célt tűzünk ki a szexuális életben. Egyetlen valódi célunk lehet: élvezni minden simogatást, minden pillanatot, akárhogy is alakuljon a vége, és csak arra figyeljünk, ami csak akkor és ott a jelenben történik. Ez nem megy mindenkinek, de meg lehet tanulni.

Mit lehet tenni?

Az ördögi kört muszáj elkerülni ahhoz, hogy a szexet a maga valódiságában éljük meg. Fontos tudni, hogy minden ember megél bénázásokat az ágyban. A valódi együttlét nem olyan, mint amit a pornófilmekben látni, vannak szagok, illatok, testnedvek, néha kicsúszik a pénisz, és előfordul olyan is, hogy az előjáték esik jól hosszasabban. Van, hogy vágyunk a változatosságra a helyszíneket illetően, mégsem úgy jön össze a dolog, ahogy remélnénk. A legnagyhangúbb csajozógép is megélte már, hogy részegen nem olyan volt a merevedése, mint remélte, és a nők egy részének egész élete során egyszer sem jön össze az orgazmus megélése pusztán a behatolástól. Akkor van gond, ha a csalódások szorongáshoz vezetnek, és elkezdünk ezen többet agyalni, a problémák tartósan fennállnak, és már kerüljük a szexuális tevékenységeket emiatt.

Alapvetően teljesen normális, ha alkalmanként nem úgy teljesítünk az ágyban, ahogy a fejünkben elvárjuk, ez még nem jelenti azt, hogy valaki képtelen a szexre, hogy amit nyújt, az a partnerének rossz lenne. Ilyen esetben a fókuszt kell áthelyeznünk a gondolatainkban: a rágódás és negatív gondolatok helyett az okra koncentráljunk. Mi az, ami kiválthatta a negatív gondolatot, milyen cselekvéseknél fordul elő, hogy a stressz lesz úrrá a szexben? Mi történik pontosan? Mi előzte meg? Mindezt természetesen nem az együttlét közben, hanem máskor.

Arra figyeljünk szex közben, hogy mi történik, milyen hatással vannak ránk a simogatások, csókok, mit érez a bőrünk, mit érez a karunk, a combunk belső része. Ne elemezgessük, hanem a jelenre figyeljünk csak és kizárólag. A zene elterelheti egy kicsit a gondolatokat, érdemes ezt is bevetni az együttléteknél, ahogy a gyertyafény is segíthet ellazulni.