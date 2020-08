A merevedési zavarnak lehetnek lelki okai is

Egyszer az életében minden férfi megtapasztalja, hogy milyen az, amikor nem áll fel, vagy nem marad addig merev, ameddig szerette volna. A merevedéssel kapcsolatos szorongás könnyen kialakulhat, és máris egy ördögi kör veszi kezdetét: jönnek az aggódó gondolatok szex előtt és közben, hogy vajon meddig működik, fog-e úgy működni ahogyan szeretnénk?

A szorongás a fő ellenség a szexben

A belső látásunk vezérli azt, hogy bizonyos helyzetekben a jutalomra vagy a félelemre, frusztrációra gondolunk. Ez a belső látás egészen egyszerűen működik, ha futás közben arra gondolunk, hogy milyen nehéz levegőt venni, hogy mennyire fáj a térdünk, akkor szinte biztos, hogy nem fogjuk tudni lefutni az eltervezett kilométereket. Ha azonban arra gondolunk, hogy milyen jól fog esni futás után a zuhanyzás, hogy jó lesz egy finomat vacsorázni a tusolás után, akkor a belső látásunkat a jutalomra fókuszáltuk és jobban, eredményesebben fogunk tudni teljesíteni.

Tulajdonképpen ez a belső látás az életünk minden területére igaz, például az autó sofőrjei az utat nézik és nem a balesetek lehetőségeire koncentrálnak, és ebből a példából is látszik, hogy a belső látás nem más, mint szelektív figyelem, egy olyan mechanizmus az agyban, amivel befolyásolhatjuk az eredményeinket. Hogy hogyan jön ez az egész a címben említett merevedési zavarhoz? A merevedési zavarnak is van olyan oka, ami erre a bizonyos belső látásra vezethető vissza, azaz az attól való félelemre, hogy nem fog felállni, hogy mindjárt lelankad újra, hogy nem fog sikerülni úgy a szex ahogy elterveztük. Ez a látásmód eredménytelenséghez vezet, és ez az a bizonyos szorongás, amiről annyiszor van szó a szexuális életről szóló cikkekben.

A kudarctól való félelem valószínűbbé teszi a kudarcot, és ez így van a merevedéssel és a merevedési zavartól való félelemnél is.

Az, hogy valamiért egyszercsak lekonyul szex közben a pénisz, vagy egy kicsit ittasabb állapotban nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogyan kellene, megtörténhet. Ez elő-előfordulhat, sok férfi nem teljesen ura a péniszének, tehát másoknak is vannak ilyen gondjaik, nem szabad azt hinni, mások biztosan 100%-os merevedést produkálnak csettintésre.

A szorongás és az azzal járó ördögi kör akkor kezd el kialakulni, amikor néha nem áll fel, és elkezdődik a parázás amiatt, hogy a következő alkalommal mi lesz, menni fog-e vagy sem. Az ezen való agyalás és félelem máris generálhatja a kudarcot, és egyre mélyebb és mélyebb lelki sérülések lesznek emiatt. A megoldás az, ha a koncentrálást nem a merevedésre, hanem a szeretkezés sokszínűségére, az azzal járó jutalomra, a gyönyörre figyelünk. Sok-sok előjáték, rengeteg erotikus masszázs segíthet visszanyerni az örömöt a szexben, azonban ha tartósan fennáll a merevedési probléma (4-6 hónap), akkor érdemes szakembert felkeresni – urológust és szexológust is.

A párkapcsolati problémák is lehetnek a lelki okok

Tévedés azt hinni, hogy a merevedési gondokra nincs hatással a párkapcsolat. Előfordulhat, hogy a férfi úgy érzi, nem annyira elkötelezett a párkapcsolat iránt, mint a nő, és nem igazán szeretne továbblépni egy következő szintre – legyen ez akár a családalapítás például. Ezek tudat alatt is működhetnek, sőt, a legtöbb esetben nem tudatosan történnek ezek a folyamatok.

Megtörténhet az is, hogy a partner hatalmaskodik az illető egyén felett, minden lépéséről tudni akar, ellenőrzi, irányítja, és még a szexben is ugyanez a forgatókönyv érvényesül. A férfinek kevés szerep jut a saját életében és a férfiasságára ez is hatással lehet: idővel eltűnik a merevedés. Ilyenkor általában a pornó kerül előtérbe, éppen azért, mert a magánéletben partnerrel nincs sikerélmény, a pornóval azonban lesz, annak nem kell megfelelni, az nem fog irányítani. Szép lassan telik az idő, és egyre többször a pornó lesz az örömforrás, így a szex kevésbé lesz izgalmas és érdekes, inkább kerülni fogja, hiszen ott merevedés sincsen. Ez is egy ördögi kör, leginkább azért, mert a pornófilmekre való maszturbálásnál nem szükséges merevedést produkálni, így a pénisz teljesen hozzászokhat ahhoz, hogy nem kell merevnek lennie, kézi vezérléssel úgyis megoldódik a merevedés.

A párkapcsolati gondok előjöhetnek a szexben, ha például a férfi azt érzi, nem a legjobb partner a nő számára, de akkor is, ha a férfinek bűntudata van amiatt, hogy nem tudja kielégíteni partnerét.

Ahogyan a méretbeli gondok is

A (jövőbeli) partnernek való megfelelés miatti aggódás egyik tipikus jelensége a méretekkel kapcsolatos aggodalom. Azok, akik valamiért úgy gondolják, hogy kicsi a péniszméretük, tévesen gondolják úgy, hogy a méret az, ami befolyásolja a nő gyönyörét, hogy a péniszméret egyenlő a saját férfi lényükkel, férfiasságukkal.

Komoly stresszforrás is lehet ez a gondolkodás, és vannak olyan férfiak, akik egyáltalán nem hajlandóak partnert keresni, és inkább egyedül élik le az életüket emiatt. Az önbizalomhiány, a saját testtel kapcsolatos negatív gondolkodás, önostorozás tényleg egy egész életen át is végigkísérheti az illetőt, pedig lehet ez ellen tenni. Nem kell és nem is szabad éveken át úgy élni, hogy a nőknek biztosan kevés az átlag alatti méret és csak az átlag feletti a tuti. Egyrészt a pornófilmek is tehetnek erről a tévhitről, pedig éppen azért szerepelnek azok a pornószínészek a filmekben, mert az átlag férfiakhoz képest átlag feletti a teljesítményük (injekciókat is bírják például) és a méretük is látványos, kamerához, világosításhoz tökéletes. Azonban a szerelmi kapcsolatokban nincs se pornórendező, sem világosító és nem is állítja meg senki hárompercenként a szexet csak azért, hogy valamit úgy irányítson, hogy tökéletes legyen a kép. A való életben az átlagméret alatti pénisszel is lehet gyönyört elérni a partnernél, és azt sem árt tudni, hogy a nők jelentős hányada nem tud elélvezni a behatolástól, szükségük van a hosszabb, tartalmasabb előjátékra.

Kis farokmérettel is lehet boldog az élet Ha kicsi, ha vékony, ha görbül, ha nem, a társkeresésben nem a farokméret a legfőbb szempont.

Az önértékelési gondok az élet egyéb területeiből is érkezhetnek, akár gyerekkorból is, sőt, trauma, szexuális visszaélés is okozhat a felnőttkorban súlyos problémákat a szexben. A munkahelyi vagy párkapcsolati, esetleg a saját test miatt generált stressz akár össze is adódhatnak, és a merevedési képességen is nyomot hagyhatnak. Aki tapasztalja magán a leírtakat, jó, ha tisztában van vele, hogy mindig van kiút, nem szabad elbújni az élet elől. A változás jó, és szakember sokat segíthet azon, hogy a lelki okokat feltárva javítson a merevedési képességen. Azt is érdemes tudni, hogy orvosi kivizsgálás mindenképpen szükséges, a merevedési diszfunkció a legtöbb esetben konkrét testi betegségekre vezethető vissza, és csak csekély hányada keletkezik csak és kizárólag lelki okok miatt. Azonban az egyéb betegségek miatt lelki problémák, önértékelési gondok is kialakulhatnak, azért fontos az orvos szakember mellett szexológus segítségét kérni.

Kiemelt kép: Getty Images