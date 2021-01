Le lehet szokni a pornóról úgy is, hogy a maszturbálás megmaradjon

Miért nem jó választás a pornófilmek nézése és az ahhoz kapcsolódó maszturbálás? Hogyan lehet elérni, hogy az ördögi kör, amibe a pornó sodorhatja a fogyasztót, végre leálljon? Miért nem jó egyik óráról a másikra megvonni magunktól a pornónézést, ha már évek óta csináljuk? Ezekre a kérdésekre válaszol párkapcsolati és szexológus tanácsadó szakértőnk.

Hosszú távon nem ad sikerélményt a pornó

Nem titok, hogy az interneten található pornográf tartalmak jelentős része könnyen hozzáférhető, bármikor elérhető, akár mobiltelefonról is. A pornófogyasztás jellemzően egy bizonyos életszakaszban van jelen sokak életében, inkább a fiatal felnőttkorban fordulhat elő gyakrabban.

Az önkielégítéssel összefüggő pornónézés azért kártékony, mert komolyan hatással lehet a szexuális életre, mármint a hús-vér partnerrel való szexre, hiszen az agy teljesen máshoz van szokva: a pornó után kevés lehet a partnerrel megélt inger a szexuális izgalom testi-lelki eléréséhez. Ráadásul a csalódás, hogy nem áll fel, hogy nem olyan jó, hogy valakit nem érdekel annyira a partner, újból a pornó felé fordíthatja, és kezdődik újra az egész elölről.

Azok, akik hosszú éveken át a pornóba menekülnek a párkapcsolati sikertelenségük miatt, vagy stresszlevezetésként használják, észrevehették magukon azt a változást, hogy érdektelenné vált számukra a partnerrel való szex. Vágynak rá, jó lenne, ha lenne valaki, akivel működne. Szeretnék, hogy visszatérjen a régi önmaguk, az a valaki, akinek a csókolózástól is már merevedése volt. Az utat nem találják, tudják, hogy elveszítették, de nem értik, mi történt. Ilyenkor nem a pénisz működésével van a gond legtöbb esetben – természetesen adott esetben szakorvosi kivizsgálás mindenképpen szükséges –, hanem a berögzült, szokássá vált pornóval és a maszturbálással.

A pornó az agyban valóban okoz változást, mégpedig úgy, hogy csökkentheti azokat a természetes idegeket, amik a szexuális ingerekre kellene, hogy válaszoljanak.

A fantázia erősítésével a vágy is visszaállhat

Mindezt alátámasztja a tény, hogy maga az orgazmus folyamata mind a nőknél, mind a férfiaknál reflexszerű folyamat, ha tehát arra kódoljuk az agyunkat, hogy pornófilmek nézésére reagálva indítsa el az orgazmus folyamatát, akkor egyetlen ember meztelen testének látványa, hangja, bőre simogatása lehet, hogy kevésbé lesz izgató. Ehhez pedig hozzájárul mellékes hatásként az is, hogy a maszturbálási szokás rögzül – gyors mozdulatok, erős kézszorítás – e kettőt pedig egyetlen partner sem tudja pontosan ugyanúgy utánozni, sem kézzel, sem szájjal sem testnyílásokkal.

Sokakban megfogalmazódik több évnyi pornónézés után, hogy szeretnék, ha végre működne partnerrel is a szex. Szeretnének képessé válni arra, hogy valami megmozduljon bennük a páros szexuális cselekedetekre. Ezt el lehet érni, amennyiben nincs szervi ok a háttérben.

Sokan azt gondolják, csak úgy lehet megszabadulni a pornótól és annak rossz hatásaitól, ha egyik óráról a másikra elhatározzák, nem nézik többé. Csakhogy az agy a sok éves munkálkodás hatására már átállt, ahogy a pénisz is, ráadásul bizonyított tény, hogy a pornónézés és maszturbálás a drogokhoz hasonlóan mozgósíthatja az agyban azokat az idegeket, amik a függőségekért felelnek. Ha pedig valaki stresszlevezetésként, szorongás oldására használja a pornót, akkor nagyobb kárt tehet magában, mint hinné.

A napok, hetek nehezen telhetnek pornó nélkül, előfordul sokaknál, hogy ilyenkor nem is érzik a vágyat arra, hogy maszturbáljanak. Vannak, akiknél hónapok telnek el így, aztán a hiány erősebb, és újra győz a pornó. Éppen emiatt érdemes úgy nekifogni, hogy célt is érjünk a pornómegvonással, mégpedig úgy, hogy

a maszturbálást megtartva, pornónézés helyett erotikus novellák olvasásával, saját fantáziával érjük el a kielégülést.

Olvasás > pornó

Az olvasással a saját fantáziánkat erősítjük, gazdagíthatjuk, és nem a filmek, videók hozta képek győznek az agyban. Hónapok telhetnek el így, pornómentesen az erotikus könyvekkel, mire valóban úgy érezhetjük, megszabadultunk a pornótól. A merevedési készség van, hogy magától visszaáll, és van, hogy nem, ez esetben célszerű felkeresni egy szexológust. A siker csak akkor lehetséges, ha szakorvosi vizsgálat bizonyítja, nincs szervi elváltozás a háttérben.

A fantázia azért is szükséges, mert általa születhet meg a vágy, és ha már van vágy, akkor lesz vágyakozás, ami beindíthatja a partnerrel a közösen átélt szexuális élményt. A jó szex a vágyakozásnál kezdődik el, ha ezt a fantáziánk gazdagításával sikerül elérni, akkor a kölcsönös beleegyezésen alapuló szex minőségibb lehet.

A pornónak sajnos a legnagyobb hátránya a függőség, ami sokaknál a szociális kapcsolatokban is megnyilvánul: egyre kevesebbet találkoznak a barátokkal, inkább otthon maradnak, nem akarnak ismerkedni, a párkapcsolatban is inkább a kudarcélmények kerülnek előtérbe, sőt előfordulhat, hogy akár a munkahelyre is beviszik a pornófüggésüket. Az olvasásnak nem lesznek ilyen mellékhatásai, ráadásul a szépirodalmi műfajokban is találunk számtalan erotikus könyvet, novellát, amit nem lesz ciki olvasni otthon sem, a partner mellett az ágyban fekve sem.

