Bunkó üzenetet hagyott távozáskor a vendég, ami teljesen összetörte a pincérnőt

Olyan történetről számolt be a The Sun, amitől biztosan nem fogunk felvidulni, vagy egyáltalán úgy érezni, hogy a tavalyi év gyötrelmei után az idei év jobb lesz.

Az eset főszereplője egy amerikai pincérnő, akinek távozáskor igen durva és arcátlan üzenetet hagyott egy elégedetlen vendég.

Aki valaha dolgozott vendéglátásban, vagy úgy egyáltalán szolgáltató iparban, tudja, hogy a látszattal ellentétben sok esetben monoton kemény munkáról van szó, amit nem lehet minden pillanatban szikrázó jókedvvel végezni. Ennek a nőnek is keményebb napja lehetett, ami nem nyerte el a távozó vendég tetszését.

A nyugtára ugyanis azt pingálta nagy betűkkel:

Waitress left with ‘no faith in humanity’ after rude customer leaves cruel note on receipt https://t.co/CwC3vByis6

— The US Sun (@TheSunUS) January 6, 2021