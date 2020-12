Kórházba került koronavírus miatt, miután ott volt a vonatozós karácsonyi bulin

Nemrégiben kisebb botrányt kavart az a videó, amelyben a queensi republikánusok karácsonyi buliján a Bee Gees dalára vonatoztak az emberek maszk meg minden elővigyázatosság nélkül, hiába az állam egyébként sem túl szívderítő járványadatai.

the Whitestone Republican Club in NYC apparently held a Christmas party this year without a care in the world about COVID pic.twitter.com/mHzW86d9M7

— Matt Binder (@MattBinder) December 21, 2020