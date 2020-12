Boldog új évet kívánt.

Egy ünnepi különkiadással indult el Harry herceg és felesége, Meghan Markle podcastje, az Archewell audio, amiben néhány percig hallható 20 hónapos gyerekük, Archie Harrison is.

Korábban még nem volt alkalom, hogy hallani lehetett volna a kisfiú hangját, most azonban az apja kérésére még boldog új évet is kívánt a hallgatóknak, amitől még a szülei is elolvadtak.