A koronavírus miatt kaphatnak egyre rosszabb értékeléseket az illatosított gyertyák

A koronavírusnak számos hatását ismerjük már, az egyik ilyen például, hogy konkrétan szektoroknak kell szüneteltetniük a munkát és emiatt elég sokan vesztették el a munkájukat. Van viszont egy mellékszál, ami egyszerre vicces és érdekes és amire egy egyetemi hallgató, Kate Petrova hívta fel a figyelmet, írja az InterestingEngineering oldal.

Az Amazon három legtöbbet eladott illatosított gyertyáinak negatív értékelései elkezdtek megnőni a koronavírus alatt.

Petrova felfedezésének hátterében az is állhat, hogy a koronavírus egyik mellékhatása a szaglás elvesztése, így simán lehet, hogy fertőzött emberek rendeltek be a gyertyákból, akik mivel nem érezték az illatát vagy máshogy érzékelték, lehúzták azokat az értékelésnél. A lány grafikonon ábrázolta a felfedezését:

I couldn’t just walk past this Tweet, so here is some fun #dataviz

Scented candles: An unexpected victim of the COVID-19 pandemic 1/n https://t.co/xEmCTQn9sA pic.twitter.com/tVecEiX5Jc

— Kate Petrova (@kate_ptrv) November 27, 2020