„Nem vagyok jól”, írta ki egy férfi a Twitterre – és jött a szeretetcunami

Edmund O’Leary egy Angliában élő férfi, akinek a létezéséről pár nappal ezelőtt csak az ismerősei tudtak. Aztán kiírt valamit a Twitterre. Azóta százezrek ismerik a nevét.

A Surrey-ben élő férfi a következő mondatokat posztolta:

I am not ok. Feeling rock bottom. Please take a few seconds to say hello if you see this tweet. Thank you.

— Edmund O’Leary (@emerald1910) October 16, 2020